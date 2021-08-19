Ксения Собчак: «Наш эко-коллаб с WOS – главная гордость этого лета»

Политик и продюсер Ксения Собчак рассказала о том, почему ее коллаборация с уфимским дизайнером Андреем Артемовым стала знаковым событием в мире российской моды.
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instagram.com/xenia_sobchak
В апреле текущего года WOS и Собчак выпустили капсулу одежды из органического хлопка, украшенной принтами с логотипом, названием коллекции или инструкцией поведения на тонком льду – метафора жизни в современной России.
«Наш эко-коллаб с WOS – главная гордость этого лета. Органический хлопок – это хлопок, выращенный без использования каких-либо синтетических сельскохозяйственных химикатов, таких, как химические удобрения или пестициды. Для его выращивания используются только те удобрения, которые сертифицированы и одобрены.
Основная идея органического хлопка состоит в том, чтобы помочь избежать использования химикатов, которые загрязняют воздух и поверхностные воды, вредят животным и убивают насекомых.
Благодаря отказу от использования химических удобрений производство органического хлопка безопасно для фермеров и работников фабрик, что является одним из ключевых этических вопросов. А также и сам конечный продукт становится безопаснее для потребителя, ведь одежда, изготовленная без использования химикатов, безвредна для людей с чувствительной кожей, на которую могут влиять процессы, используемые при производстве ткани.
Ранее эта практика в основном применялась при изготовлении детских вещей, но сейчас все больше людей стали обращать на это внимание при выборе одежды. Давайте вместе беречь планету, оставаясь модными!» – написала Ксения в Instagram.
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