Ксения Собчак: «Наш эко-коллаб с WOS – главная гордость этого лета»

В апреле текущего года WOS и Собчак выпустили капсулу одежды из органического хлопка, украшенной принтами с логотипом, названием коллекции или инструкцией поведения на тонком льду – метафора жизни в современной России.

«Наш эко-коллаб с WOS – главная гордость этого лета. Органический хлопок – это хлопок, выращенный без использования каких-либо синтетических сельскохозяйственных химикатов, таких, как химические удобрения или пестициды. Для его выращивания используются только те удобрения, которые сертифицированы и одобрены.

Основная идея органического хлопка состоит в том, чтобы помочь избежать использования химикатов, которые загрязняют воздух и поверхностные воды, вредят животным и убивают насекомых.

Благодаря отказу от использования химических удобрений производство органического хлопка безопасно для фермеров и работников фабрик, что является одним из ключевых этических вопросов. А также и сам конечный продукт становится безопаснее для потребителя, ведь одежда, изготовленная без использования химикатов, безвредна для людей с чувствительной кожей, на которую могут влиять процессы, используемые при производстве ткани.

Ранее эта практика в основном применялась при изготовлении детских вещей, но сейчас все больше людей стали обращать на это внимание при выборе одежды. Давайте вместе беречь планету, оставаясь модными!» – написала Ксения в Instagram.