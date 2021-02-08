Как сегодня живет дворник Юра из Уфы?

Ранее мы публиковали фотопроект Романа Филиппова, в котором он рассказал о Юрии Ветлугине, а также его интервью. Недавно состоялась первая коммерческая фотосессия Юры для магазина одежды, вторую съемку ему заказала сеть салонов оптики.

«Но я хочу вам напомнить, что это все тот же Юра, который продолжает работать дворником и делать Уфу чище. И таких Юр еще тысячи, вы проходите мимо них каждый день. Я не призываю начать фотографировать всех дворников страны, достаточно будет, если вы просто обратите на них внимание.

Само собой, я не только о профессии дворника говорю, вы понимаете, о чем я. Если каждый из нас поможет хотя бы одному человеку, которому в жизни повезло меньше, чем нам, в каком же прекрасном мире мы будем жить», – подписал фотосет Роман Филиппов.

Ранее Филиппов сообщил о том, что после публикации его фотопроекта за несколько дней Юре перевели около двух миллионов рублей.

«Уже на следующий день я закрыл сбор, когда цифра перевалила за 650 тысяч, но люди продолжили присылать деньги "на ремонт"».

После этого они погасили долги Юры (более 600 тысяч), купили ему одежду и начали делать в квартире ремонт, подали заявление в полицию по поводу мошенников, из-за которых на человека с третьей группой инвалидности (нарушения ментального развития) повесили долги.

Также Филиппов объяснил появившуюся в сети информацию о том, что имущество Юрия якобы записано на родственников фотографа: комнату, положенную как сироте от государства, Юре помогала получить бабушка Филиппова, которая стала его крестной. Она располагается в двухкомнатной коммунальной квартире.

Так как Юра из-за инвалидности несколько раз переписывал эту комнату на других людей и ее приходилось возвращать обратно через суд, тетя фотографа взяла ипотеку на вторую комнату в этой квартире, и теперь без ее согласия забрать у него первую никто не сможет.