Бренд WOS представил коллаборацию с «Сибур»

Бренд WOS уфимского дизайнера Андрея Артемова готовится встряхнуть фешн-индустрию выпуском первой в России эко-коллекции люксовой одежды.
В капсульной коллекции – футболки, дождевик, спортивный костюм и кепка.
Все они изготовлены с использованием переработанных материалов. Ткани лично отбирал Андрей Артемов, они соответствуют всем экологическим стандартам.
Продажи стартуют осенью 2021 года, приобрести вещи можно будет на сайте WOS.
«Фешн-индустрия традиционно является полем для экспериментов и отражает тенденции современного мира. В своей деятельности WOS придерживается принципов устойчивого и ответственного производства.
Мы решили объединить усилия с компанией "Сибур" – ответственным производителем полимеров, который выступает за разумное использование пластика и его правильную утилизацию.
Результатом нашего сотрудничества стала совместная капсульная коллекция, созданная с использованием переработанных материалов. Создание одежды – один из самых ярких примеров того, как пластик обретает вторую жизнь в новых вещах.
Капсульная коллекция "Сибур" х WOS – способ заявить о своей ответственной экологической позиции. Главной характеристикой коллекции станут практичность и износостойкость. Универсальные силуэты базовых цветов станут полноценной частью любого гардероба».
Средства от продажи коллекции будут переданы в благотворительный фонд «Второе дыхание», занимающийся сбором ненужной одежды у горожан и программами повышения качества жизни людей и снижения нагрузки на экологию.
Даже упакованы вещи будут в разработанный «Сибуром» многоразовый материал, при изготовлении которого используется переработанный пластик. Его вы тоже сможете сдать во вторичную переработку.
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