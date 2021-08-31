Бренд WOS представил коллаборацию с «Сибур»

«Фешн-индустрия традиционно является полем для экспериментов и отражает тенденции современного мира. В своей деятельности WOS придерживается принципов устойчивого и ответственного производства.

Мы решили объединить усилия с компанией "Сибур" – ответственным производителем полимеров, который выступает за разумное использование пластика и его правильную утилизацию.

Результатом нашего сотрудничества стала совместная капсульная коллекция, созданная с использованием переработанных материалов. Создание одежды – один из самых ярких примеров того, как пластик обретает вторую жизнь в новых вещах.

Капсульная коллекция "Сибур" х WOS – способ заявить о своей ответственной экологической позиции. Главной характеристикой коллекции станут практичность и износостойкость. Универсальные силуэты базовых цветов станут полноценной частью любого гардероба».