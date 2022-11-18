В Уфе установили первые новогодние елки

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев написал в соцсетях, что первые две елки уже установили в парках «Кашкадан» и Демском.

Также об установке ели сообщил глава администрации Ленинского района Олег Котов:

«В микрорайоне "Затон" установили 20-метровую зеленую ель. Лесная красавица родом из Михайловки. Новогоднюю гостью встретили Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – Кролик», – написал Котов.

Ранее мы писали о том, что Радий Хабиров запретил муниципалитетам закупку новых объектов и проведение концертов на Новый год, на федеральном уровне поднимался даже вопрос полной отмены всех мероприятий. Несмотря на это, в Уфе построят несколько ледовых городков и увеличат количество детских мероприятий.