В Башкортостане увеличат количество детских новогодних мероприятий

«Я просил особое внимание детям уделить. Количество подарков, количество новогодних мероприятий должно быть в разы увеличено. У наших мобилизованных дети здесь остались – вот им особое внимание мы окажем», – сказал Радий Хабиров.

При этом глава республики повторил свое прежнее распоряжение – экономить на праздновании Нового года в муниципалитетах:

«Мы договаривались с вами: ничего не закупаете. Кроме того, что в связи с изменениями в подходе Ростехнадзора горки должны быть сертифицированы. То есть те горки, которые у вас есть, не пройдут сертификацию. Чтобы открыть детские городки, нужно добавить денег, но это небольшие суммы.

Но в том, что касается роскоши – а роскошью я считаю какие-то дополнительные траты на, например, архитектурную подсветку – с этим не спешите. Новый год никто не отменяет, количество елочных площадок должно быть прежним, но все остальное, что мы могли в тучные годы делать, теперь отменяется. Я уже говорил о всевозможных корпоративах и так далее – здесь даже не сомневаюсь, что мы друг друга услышали», – добавил Радий Хабиров.

Ранее мы писали о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял тему возможной отмены вообще всех новогодних мероприятий.