Как изменился Демский парк в 2022 году (фото до/после)

Во всем парке обновлено освещение, дорожки, установлены скамейки и урны, видеонаблюдение и звуковое оснащение, появился комфортный туалет, а также организована безбарьерная среда для удобства всех посетителей.

Некоторые элементы парка еще дорабатываются: например, достраивается сцена, в проекте которой предусмотрены гримерки и место для хранения аппаратуры.