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Как изменился Демский парк в 2022 году (фото до/после)

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Институт развития городов Башкортостана опубликовал фотоотчет о реконструкции Демского парка в Уфе. Обновленное общественное пространство открылось третьего ноября.

vk.com/irgrb

vk.com/irgrb

vk.com/irgrb

Первые фото были сделаны весной 2022 года, вторые – в октябре, после благоустройства.

«Проектировщики Демского парка просмотрели архив фотографий за период с середины XX века до наших дней. Здесь когда-то был летний кинотеатр, на этом месте разбивали большую клумбу, а тут стояли скульптуры», – говорится в сообщении ИРГРБ.

vk.com/irgrb

vk.com/irgrb

vk.com/irgrb

По итогам благоустройства в Демском парке появились следующие зоны:

– событийная площадь;

– тихая зона для прогулок и отдыха;

– спортивное пространство;

– детская площадка с зонированием для детей разного возраста;

– молодежное пространство (бетонная скейт-площадка, место для отдыха и качели);

– административно-бытовая зона возле здания администрации парка.

vk.com/irgrb

vk.com/irgrb

vk.com/irgrb

vk.com/irgrb

Во всем парке обновлено освещение, дорожки, установлены скамейки и урны, видеонаблюдение и звуковое оснащение, появился комфортный туалет, а также организована безбарьерная среда для удобства всех посетителей.

Некоторые элементы парка еще дорабатываются: например, достраивается сцена, в проекте которой предусмотрены гримерки и место для хранения аппаратуры.

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