Как изменился Демский парк в 2022 году (фото до/после)

Институт развития городов Башкортостана опубликовал фотоотчет о реконструкции Демского парка в Уфе. Обновленное общественное пространство открылось третьего ноября.
Первые фото были сделаны весной 2022 года, вторые – в октябре, после благоустройства.
«Проектировщики Демского парка просмотрели архив фотографий за период с середины XX века до наших дней. Здесь когда-то был летний кинотеатр, на этом месте разбивали большую клумбу, а тут стояли скульптуры», – говорится в сообщении ИРГРБ.
По итогам благоустройства в Демском парке появились следующие зоны:
– событийная площадь;
– тихая зона для прогулок и отдыха;
– спортивное пространство;
– детская площадка с зонированием для детей разного возраста;
– молодежное пространство (бетонная скейт-площадка, место для отдыха и качели);
– административно-бытовая зона возле здания администрации парка.
Во всем парке обновлено освещение, дорожки, установлены скамейки и урны, видеонаблюдение и звуковое оснащение, появился комфортный туалет, а также организована безбарьерная среда для удобства всех посетителей.
Некоторые элементы парка еще дорабатываются: например, достраивается сцена, в проекте которой предусмотрены гримерки и место для хранения аппаратуры.
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