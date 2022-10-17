Радий Хабиров запретил закупку новых объектов и проведение концертов на Новый год

«У нас сейчас самые главные задачи – это обеспечение мобилизации, поддержка мобилизованных и их семей.

Мы должны перестроить работу в части понимания и расстановки приоритетов. У нас впереди два вопроса: четвертое ноября и Новый год.

Главным событием четвертого ноября для нас всех будет, конечно, открытие Стелы трудовой доблести Уфы и, опять же, оказание помощи.

Я вас всех прошу: забудьте на ближайшее время о каких-то больших концертных, развлекательных мероприятиях и так далее. Никаких артистов, я лично буду очень сильно ругаться, если узнаю, что вы кого-то приглашаете на новогодние или какие-то другие мероприятия. Для чиновников это и так нехарактерно, я имею в виду крупные предприятия.

Впереди Новый год. Мы обязательно проведем его, но пересмотрите бюджеты в этой части. Ничего нового не закупайте. Какая есть архитектурная подсветка – ту и ставьте. Никаких новых елок, у вас все есть, я запрещаю покупать для праздников материальные объекты. Это критически важно.

Все ресурсы, которые есть сейчас, надо направлять на развитие экономики и поддержку мобилизованных, у нас их довольно много», – сказал Радий Хабиров, поручив разработать рекомендации для глав муниципалитетов по проведению Нового года.