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В Башкортостане могут отменить новогодние мероприятия

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Близится начало подготовки городов к празднованию Нового года, и многие задаются вопросом: насколько уместно проведение традиционных новогодних мероприятий в нынешних условиях?

vk.com/ufa

Сегодня, пятого ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос:

«Меньше двух месяцев остается до нового, 2023 года. Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий – корпоративов, концертов, салютов?» – написал Володин.

На данный момент проголосовало более 170 тыс. человек, только 11% опрошенных считают, что нужно праздновать Новый год как обычно.

23% высказались за отмену любых видов празднования и 66% призвали оставить только детские праздники и новогодние елки.

Ранее Радий Хабиров запретил муниципалитетам закупку новых объектов и проведение концертов на Новый год.

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