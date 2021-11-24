Председатель Верховного суда Башкортостана скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом

В ночь на 24 сентября ушла из жизни 66-летняя Земфира Латыпова. Она работала в судебной системе почти 40 лет.
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По предварительным данным, Земфира Латыпова умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
С 2009 года Латыпова занимала должность заместителя председателя Верховного суда Башкортостана, в 2019 году возглавила Верховный суд. Теперь должность председателя временно займет ее заместитель Иван Семенов.
За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин, замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева и бывший мэр Стерлитамака Владимир Куликов. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.
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