Из-за осложнений, вызванных Covid-19, скончалась замглавы администрации Уфы

Пресс-служба администрации Уфы сообщает о трагической кончине начальницы Финансового управления Гульнары Галимьзяновны Валиевой.
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Гульнара Валиева заразилась коронавирусом, который дал тяжелые осложнения.
В 2011-2017 годах Гульнара Валиева работала заместителем главы Стерлитамака по финансовым вопросам, затем перешла на работу в мэрию Уфы на должность заместительницы главы администрации – начальницы Финансового управления.
«На всех должностях Гульнара Галимьзяновна проявила себя как разносторонний профессионал и эффективный управленец. Ее отличали высокие деловые и человеческие качества, ответственность и организаторские способности, огромная трудоспособность, глубокое знание своего дела и большой жизненный оптимизм. Она всегда была внимательна к людям, своим близким, коллегам.
Светлая память о Гульнаре Галимьзяновне – замечательном человеке, большом профессионале и талантливом руководителе – навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в заявлении мэрии.
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