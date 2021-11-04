Бывший мэр Стерлитамака скончался из-за осложнений, вызванных Covid-19

В середине октября 55-летний Владимир Куликов был доставлен в стационар с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция нового типа Covid-19».
vk.com/Владимир Куликов
На момент госпитализации здоровье Куликова оценивалось как удовлетворительное, однако в больнице его состояние ухудшилось, чиновника перевели в реанимацию, где врачи долгое время боролись за его жизнь, но безуспешно. Четвертого ноября врачи сообщили о том, что Куликов скончался, но точную причину смерти не назвали.
Восьмого октября Куликов оставил пост главы администрации Стерлитамака по собственному желанию, на данный момент в статусе врио городом управляет бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.
За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин и замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.
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