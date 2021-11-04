Бывший мэр Стерлитамака скончался из-за осложнений, вызванных Covid-19

На момент госпитализации здоровье Куликова оценивалось как удовлетворительное, однако в больнице его состояние ухудшилось, чиновника перевели в реанимацию, где врачи долгое время боролись за его жизнь, но безуспешно. Четвертого ноября врачи сообщили о том, что Куликов скончался, но точную причину смерти не назвали.

Восьмого октября Куликов оставил пост главы администрации Стерлитамака по собственному желанию, на данный момент в статусе врио городом управляет бывший вице-мэр Уфы Рустэм Газизов.

За последний год из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались мэр Уфы Ульфат Мустафин и замглавы администрации Уфы Гульнара Валиева. Глава Белорецкого района Андрей Иванюта рассказал, что потерял трех пожилых родственников из-за этой болезни.