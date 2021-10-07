Глава Белорецкого района потерял трех пожилых родственников из-за коронавируса

«Все устали, раздражены, у многих не стало родных и близких. Я тяжело переболел сам, недавно – супруга, сынок. Потерял от ковида трех пожилых родственников. Знаю, как много горя несет людям такая ситуация.

В поликлиниках и больницах огромные очереди, много жалоб на здравоохранение, которое с трудом справляется с ростом заболеваемости. Но ведь врачи и их домашние тоже болеют, психологическая и инфекционная нагрузка на них в разы выше, работа на износ, без выходных.

Сейчас, к моему огромному сожалению, кроме ограничения передвижения и скопления людей, вакцинации сделать мы ничего не можем», – написал Иванюта.