Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин больше месяца боролся с болезнью. 29 октября стало известно, что он скончался в больнице.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом
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ufacity.info
18 октября 61-летний Ульфат Мустафин был доставлен в Москву с пневмонией, врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции.
28 октября глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что болезнь протекает тяжело, высокий процент поражения легких.
Ульфат Мустафин вступил в должность главы администрации Уфы в 2018 году. Он начинал работать слесарем, затем мастером и начальником ЖЭУ, занимал управляющие должности в «Газ-сервис» и «Газпром газораспределение Уфа». Является кандидатом технических наук в области газоснабжения.
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