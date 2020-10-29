Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом

18 октября 61-летний Ульфат Мустафин был доставлен в Москву с пневмонией, врачи подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

28 октября глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что болезнь протекает тяжело, высокий процент поражения легких.

Ульфат Мустафин вступил в должность главы администрации Уфы в 2018 году. Он начинал работать слесарем, затем мастером и начальником ЖЭУ, занимал управляющие должности в «Газ-сервис» и «Газпром газораспределение Уфа». Является кандидатом технических наук в области газоснабжения.