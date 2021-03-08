18+
  • Город
  • Город

Театр кукол в Уфе отремонтируют за 778 млн рублей

К празднованию 450-летия Уфы приведут в порядок несколько крупных объектов культуры, в том числе знаменитый театр кукол.

  • vk.com/teatrkukol_ufa

Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на республиканский Минкульт, реконструкция Башкирского государственного театра кукол обойдется в 778,5 млн рублей.

При этом 250 млн рублей выделят из федерального бюджета. Планируется ремонт существующего здания театра, снос пристроя к девятиэтажному жилому дому (проспект Октября, 158) и постройка нового четырехэтажного пристроя с подвалом.

Все работы завершатся к 2024 году. К тому времени отреставрируют также Госцирк и Русский драматический театр, построят новую современную библиотеку.

Комментарии

Наши проекты