В Уфе открыли движение по путепроводу на Заки Валиди

Еще недавно планировалось, что развязку откроют 15 августа 2021 года, однако работы выполнили раньше и с сегодняшнего дня, 10 августа, уже доступен проезд по ней.

Из-за других работ этот участок останется проблемным в ближайшее время: теперь на проспекте Салавата Юлаева демонтируют лишние светофоры, начнут обустраивать съезды. Эти работы завершатся до 31 августа 2022 года. Новый мост через реку Белую откроется в октябре текущего года.

До реконструкции в развязке было по две полосы в обоих направлениях, теперь – по три полосы. Длину пролета увеличили с 24 до 33 метров. Пропускная способность увеличится на 30%.