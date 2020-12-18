В Уфе построят 9 канатных дорог

Туристические фуникулеры будут двигаться от набережной реки Белой в трех направлениях: до памятника Салавату Юлаеву, к створу улицы Ленина и саду Салавата Юлаева.

Транспортные канатные дороги соединят центр: первую линию проложат от лицея №35 (Мажита Гафури, 7) до будущего кампуса НОЦ в Деме.

Вторая линия пройдет от нагорной части Уфы (район Карла Маркса и бульвара Ибрагимова) до Затона через железнодорожный вокзал. Третья – от парка имени Мажита Гафури до Забелья.

Еще две канатные дороги свяжут улицу Коммунистическую с рекреационной зоной в районе сел Миловка и Романовка, микрорайоны Инорс и Сипайлово, одна пройдет по линии вдоль строящегося восточного выезда.

Проектом займется швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG, которая ранее оборудовала канатную дорогу в Воробьевых горах в Москве.