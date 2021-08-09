Путин утвердил федеральный статус празднования 450-летия Уфы

Об этом глава республики рассказал девятого августа на совещании в правительстве.

«Я поблагодарил президента за то, что он поддержал нас и придал празднованию статус федерального значения. Мы проговорили о строительстве ряда важнейших объектов, которые хотим построить к 450-летию», – сообщил Радий Хабиров.

Заявка республики на финансовую поддержку из федерального бюджета будет обсуждаться в Минфине и Минстрое России.

Уфа будет праздновать 450-летие в 2024 году. К этому времени планируют завершить ряд масштабных проектов, в том числе строительство Евразийской библиотеки, Восточного выезда и канатных дорог, реставрация Театра кукол, Госцирка и Русского драматического театра.