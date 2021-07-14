В Уфе откроются дополнительные мобильные пункты вакцинации от Covid-19

Новый мобильный пункт вакцинации открылся на площадке конгресс-холла «Торатау» (Заки Валиди, 2). Это крупнейший мобильный пункт в ПФО, он должен будет разгрузить остальные пункты вакцинации. Среди привившихся в этом пункте будут разыгрываться путевки в санатории республики.

Кроме того, глава администрации Уфы Сергей Греков отметил низкие темпы вакцинации среди наиболее уязвимой для коронавируса возрастной группы – 60+ – и поручил изучить вопрос организации выездных пунктов вакцинации в садовых товариществах.

Два таких пункта с 14 июля будут прививать в садах Демы и Орджоникидзевского района. Ранее в мэрии обсуждали планы привить в Уфе к сентябрю порядка 600 тыс. человек, в том числе 100% педагогов, переписчиков всероссийской переписи населения и работников муниципальных образовательных организаций, не имеющих медицинского отвода.