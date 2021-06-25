Могут ли в Башкортостане уволить или отстранить от работы за отказ от вакцинации против Covid-19?

«Если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. Если он принял решение прививку не делать, то просто должен перестать работать в сфере услуг», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда у него спросили о том, что текущая ситуация фактически обязывает людей вакцинироваться.

В Федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» указано, что: «граждане при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок», который должен оформляться в письменной форме.

Однако там же указано, что отсутствие прививок влечет:

– временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

– отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

То есть каждый гражданин имеет право отказаться прививаться от Covid-19, но каждый работодатель имеет право отстранить его от работы (или не принять на работу) без сохранения зарплаты на неопределенный срок, если сфера деятельности связана с высоким риском заражения.

При этом отказ от вакцинации не может быть основанием для увольнения работника. Увольнение можно будет оспорить через суд.