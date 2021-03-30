График работы мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Уфе

Далеко не всем жителям Уфы удобно прививаться по записи в поликлинике по месту жительства. В связи с этим в городе открыли несколько мобильных пунктов, где вы можете получить прививку просто по пути из магазина или театра.
Во всех таких пунктах предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
График работы:
ТЦ «Мега» (Рубежная, 174): 13.00-20.00 в будни и 10.00-19.30 в выходные.
Башкирский государственный театр оперы и балета (Ленина, 5/1): 15.00-20.00 в будни.
Лайфстайл-центр «Башкирия» (Менделеева, 205А): 13.00-20.00 в будни и 10.00-19.30 в выходные.
ТРЦ «Планета» (Энтузиастов, 20): 10.00-19.30 ежедневно.
Также сейчас с руководителями крупных организаций ведутся переговоры о проведении вакцинации на рабочих местах.
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