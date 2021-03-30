График работы мобильных пунктов вакцинации от Covid-19 в Уфе

Во всех таких пунктах предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

График работы:

ТЦ «Мега» (Рубежная, 174): 13.00-20.00 в будни и 10.00-19.30 в выходные.

Башкирский государственный театр оперы и балета (Ленина, 5/1): 15.00-20.00 в будни.

Лайфстайл-центр «Башкирия» (Менделеева, 205А): 13.00-20.00 в будни и 10.00-19.30 в выходные.

ТРЦ «Планета» (Энтузиастов, 20): 10.00-19.30 ежедневно.

Также сейчас с руководителями крупных организаций ведутся переговоры о проведении вакцинации на рабочих местах.