В Уфе вакцинируют от Covid-19 всех педагогов

Постановление опубликовано на сайте уфимской мэрии. В нем указано, что не менее 30% работников всех отраслей должно быть привито первым компонентом вакцины до 25 июня, вторым – до 25 июля.

Ко второму июля 2021 года первым компонентом должно быть привито уже 60% работников, до второго августа все они должны завершить вакцинацию.

100% персонала будет привито:

– среди членов избирательных комиссий;

– среди переписчиков всероссийской переписи населения;

– среди работников муниципальных образовательных организаций.

Ранее в правительстве объявили о планах привить не менее 60% госслужащих ко второму июля.