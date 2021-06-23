В Уфе вакцинируют от Covid-19 всех педагогов

Администрация города озвучила план по увеличению темпов вакцинации против коронавируса среди работающего населения.
Постановление опубликовано на сайте уфимской мэрии. В нем указано, что не менее 30% работников всех отраслей должно быть привито первым компонентом вакцины до 25 июня, вторым – до 25 июля.
Ко второму июля 2021 года первым компонентом должно быть привито уже 60% работников, до второго августа все они должны завершить вакцинацию.
100% персонала будет привито:
– среди членов избирательных комиссий;
– среди переписчиков всероссийской переписи населения;
– среди работников муниципальных образовательных организаций.
Ранее в правительстве объявили о планах привить не менее 60% госслужащих ко второму июля.
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