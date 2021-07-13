В Башкортостане может измениться порядок получения медицинских отводов от вакцинации

Вопрос необходимости приведения в порядок всей системы выдачи медицинских отводов поднял заместитель председателя Госдумы Петр Толстой:

«Считаю, что должно быть не только увеличено количество мест, где люди могут подтвердить свои противопоказания, но и создан четкий и понятный всем единый регламент получения отводов, доведенный до всех причастных к вакцинации медработников», – сказал чиновник.

По мнению Толстого, формирование системы позволит избежать и выдачи фальшивых отводов, на которые есть спрос у тех, кто не хочет прививаться.

«Пока же отсутствие информирования ведет к хаосу и неразберихе, ценой которым может стать человеческая жизнь. Кроме того, это дает простор для жуликов, продающих липовые справки», – добавил он.