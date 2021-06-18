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Объявлены победители премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми»

Стали известны имена победителей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми», церемония прошла 17 июня мая на площадке Morion Digital.

Номинация «Мода» — Иван Ермолин
Номинация «Театр» — Театр «Кто»
Номинация «Искусство» — Любовь Шмыкова
Номинация «IT» — Светлана Перминова
Номинация «Экология» — Надежда Баглей
Номинация «Музыка» — Андрей Платонов
Номинация «Социальные проекты» — Анна Зуева
Номинация «Еда» — Илья Отавин
Номинация «События» — Ксения Заборщикова
Номинация «Спорт» — Анастасия Зайчикова

  • Ксения Заборщикова

  • Елена Костарева, театр «Кто

  • Андрей Платонов

  • Илья Отавин

  • Иван Ермолин

  • Анна Зуева

  • Анастасия Зайчикова

  • Светлана Перминова

  • Надежда Баглей

Интервью со всеми номинантами читайте в коллекционном номере журнала май – июнь 2021 и на нашем сайте.

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