Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Свадьбы
Свадьбы

Поделиться:

Свадьба Даниила Толмачева и Дианы Зайретдиновой: Ксения Раппопорт регистрирует брак, Илья Куруч — ведущий, а Арам Мнацаканов поет «Зимний сон» Алсу

130 гостей, ливень стеной, закончившийся аккурат перед церемонией,и жених, внезапно запевший «Liberian» Tatarian Girl под сверкающей гирляндой. Он развивает семейное «Полюстрово» и придумывает гастро-стартапы, она после карьеры в биотехе ушла в предпринимательство на стыке wellness и технологий — вместе они уже десять лет. Свадьбу петербургская power couple Диана Зайретдинова и Даниил Толмачев собрали из семейных ритуалов и личных мемов на пирсе ресторана «Рыбы на даче». Дорогие друзья Собака.ru рассказали каким получился их летний брайдал-хит.

Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев

Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев

Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев

Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Арам Мнацаканов
Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт, Арам Мнацаканов
Наталья Малиновская
Наталья Малиновская
Виктор Батушанский, Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев, Ирина Батушанская

Виктор Батушанский, Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев, Ирина Батушанская

Как все началось

Диана: Наша история началась в баре Лины Мнацакановой и ее мужа Михаила «812»: Даня был в компании друзей — они видели самое начало наших отношений в 2015 году. Первые месяцы я вообще не ела при Дане — нервничала и пила только молочный улун. Традицию нарушила его мама: после кино мы заехали в Probka познакомиться с Натальей Малиновской (хранительница очага Probka Family — Прим. ред.), и она вместо очередного чайника улуна посоветовала мне «фагготини».

Предложение Даня сделал спустя 10 лет в пустыне Агафай под Марракешем. В тот день обещали дождь — он сопровождает все наши важные события, и на свадьбе тоже пошел. Вечером мы слушали марокканских музыкантов, танцевали и любовались радугой. Что-то я начала подозревать, только когда увидела стол с лепестками роз и свечами. После десерта Даня позвал меня посмотреть на грозу вдали, встал на колено и достал кольцо.

Льняные платки c вышивкой julia_lavr

Льняные платки c вышивкой julia_lavr

О подготовке

Диана: Накануне мы официально зарегистрировали брак — камерно, только с самыми близкими, а после отправились вдвоем кататься по Петербургу на лодке. Я была в костюме российского бренда selfmade. А на саму церемонию я выбрала белое платье Maison Margiela и босоножки Amina Muaddi. Платье увидела давно и решила: если выходить замуж, то только в нем. От фаты отказалась, для вечеринки выбрала мини-платье Clio Peppiatt. У Дани был один образ — Brunello Cucinelli. Для самых чувствительных членов семьи подготовили льняные платочки с вышивкой от julia_lavr.

Даниил Толмачев в Brunello Cucinelli, Диана Зайретдинова в мини от Clio Peppiatt

Даниил Толмачев в Brunello Cucinelli, Диана Зайретдинова в мини от Clio Peppiatt

Наталья Малиновская. Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев
Наталья Малиновская, Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев
Сергей Толмачев

Сергей Толмачев

Ксения Лапина, Марк Лапин
Марк Лапин, Ксения Лапина
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Рената и Фарит Зайретдиновы

Рената и Фарит Зайретдиновы

Иван Третьяков, Вероника Третьякова, Кирилл Шишков
Вероника Третьякова, Иван Третьяков, Елизавета Менис, Кирилл Шишков
Арина и Григорий Утемишевы

Арина и Григорий Утемишевы

О концепции свадьбы

Диана: Для свадьбы выбрали пирс «Рыбы на Даче»: река Сестра, зеленая территория и деревянный дом. Ксения Раппопорт провела церемонию, а сразу после слов о том, что мы теперь муж и жена, зазвучал хор из 40 человек.

В декоре появились дольки арбуза, напоминающие латинскую D — первую букву наших имен, и гирлянда «дождик», которую предложил Максим Лангуев. Ее прообраз сопровождает все наши важные события и стал символом счастья. Праздник планировали под открытым небом, но монтаж больше 11 часов шел под ливнем. Даня запретил переносить ужин под шатер — был уверен, что небо прояснится. Так и вышло: команда ресторана и ребята из «Атмосферы» накрыли все за 40 минут до прихода гостей, а перед церемонией дождь прекратился.

Даня: Ужин приготовили Олег Бабайцев, Слава Морозов и Симоне Гобби. Специально для свадьбы Симоне сделал ризотто с цуккини и цветками цуккини из огорода «Рыбы на Даче».

Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Илья Куруч
Илья Куруч
Главный сюрприз вечера: обычно не поющий Даня взял микрофон — и тут началось Tatarian Girl!

Главный сюрприз вечера: обычно не поющий Даня взял микрофон — и тут началось Tatarian Girl!

Симоне Гобби
Симоне Гобби
Игорь Андреев и Маргарита Кротова

Игорь Андреев и Маргарита Кротова

Нана Гвичия
Нана Гвичия
Андрей Кузьмин
Андрей Кузьмин

О торжестве

Диана: До этого вокруг было столько подготовки, людей и внимания, а когда я увидела Даню, появилось ощущение: все, теперь действительно начался наш день. К жениху меня вела его мама Наталья, а кольца вынесли бабушка и дедушка Дани — в этом году они отметили 56 лет со свадьбы.

Главным сюрпризом стало выступление Chigadaev Band. Они начали с Careless Whisper, под который мы исполнили первый танец. В конце Даня сказал: «Сейчас я буду петь». Оркестр заиграл мою любимую Liberian Girl, а Даня начал петь для меня, заменив в тексте национальность на Tatarian Girl. 

Даня: Илья Куруч — наш абсолютный краш. Он сменил Ксению Раппопорт и был ведущим во время ужина. После торта вечеринку открыла 5sta Family — гости пели все песни наизусть!

К ужину мы сделали коробки для пиццы с дизайном свадьбы и пиццу в форме сердца по рецепту Мануэля Сурачи (бренд-шеф по пицце во всех ресторанах Probka Family Арама Мнацаканова — Прим. ред.). Приготовить на десерт тирамису на 130 человек — задача не из легких, но изящное решение предложила моя мама, Наталья Малиновская, — сервировали в боксах с нашими инициалами! Мам, это ноу-хау надо срочно патентовать!

Арам Мнацаканов. Диана Зайретдинова
Арам Мнацаканов, Диана Зайретдинова
Михаил и Виктория Малиновские

Михаил и Виктория Малиновские

Шоди и Джами Ализода

Шоди и Джами Ализода

Дарья Федорова и Милан Шуваев

Дарья Федорова и Милан Шуваев

Ирина Тиусонина, Андрей Смирнов

Ирина Тиусонина, Андрей Смирнов

Елена Токмачева

Елена Токмачева

Алина Мельникова

Алина Мельникова

О планах

Диана: Наутро после свадьбы мы проснулись с ощущением: «МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!». Потом был обед в «Мама Тута» с близкими, а кульминацией вечера стало выступление цыганского ансамбля. 

Уже скоро мы отправляемся в свадебное путешествие в Бразилию. Мы там никогда не были, как и вообще в Южной Америке. Нас привлекли атмосфера страны и жажда новых впечатлений. В планах — Рио, Сан-Паулу и легендарный Бельмонд в национальном парке Игуасу. Пойдём на знаменитый стадион «Маракана», полюбуемся с воздуха на статую Христа-Искупителя, выпьем кайпиринью на пляже Копакабана и полюбуемся закатом на Ипанеме.

Кстати, национальный парк граничит с Аргентиной, поэтому туда обязательно заедем!

Анна и Иван Захаровы

Анна и Иван Захаровы

Ксения Лапина, Марк Лапин
Ксения Лапина, Марк Лапин
Аделина Ализода и Ольга Мнацаканова

Аделина Ализода и Ольга Мнацаканова

Георгий и Мария Исраелян

Георгий и Мария Исраелян

Арам Мнацаканов. Александр и Татьяна Бублики
Арам Мнацаканов, Александр и Татьяна Бублики

Фото: Дмитрий Колесов, Даниил Никулин, Александра Пасуманская

Люди:
Иван Третьяков, Нана Гвичия, Андрей Кузьмин Елизавета Менис, Илья Куруч, Симоне Гобби, Вероника Третьякова, Ксения Лапина, Михаил Стацюк, Марк Лапин, Наталья Малиновская, Аглая Тарасова, Арам Мнацаканов, Кирилл Шишков, Яна Милорадовская, Ксения Раппопорт

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: