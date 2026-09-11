Свадьба Даниила Толмачева и Дианы Зайретдиновой: Ксения Раппопорт регистрирует брак, Илья Куруч — ведущий, а Арам Мнацаканов поет «Зимний сон» Алсу

130 гостей, ливень стеной, закончившийся аккурат перед церемонией,и жених, внезапно запевший «
Liberian» Tatarian Girl под сверкающей гирляндой. Он развивает семейное «Полюстрово» и придумывает гастро-стартапы, она после карьеры в биотехе ушла в предпринимательство на стыке wellness и технологий — вместе они уже десять лет. Свадьбу петербургская power couple Диана Зайретдинова и Даниил Толмачев собрали из семейных ритуалов и личных мемов на пирсе ресторана «Рыбы на даче». Дорогие друзья Собака.ru рассказали каким получился их летний брайдал-хит.
Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев
Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев
Виктор Батушанский, Диана Зайретдинова, Даниил Толмачев, Ирина Батушанская
Как все началось
Диана: Наша история началась в баре Лины Мнацакановой и ее мужа Михаила «812»: Даня был в компании друзей — они видели самое начало наших отношений в 2015 году. Первые месяцы я вообще не ела при Дане — нервничала и пила только молочный улун. Традицию нарушила его мама: после кино мы заехали в Probka познакомиться с Натальей Малиновской (хранительница очага Probka Family — Прим. ред.), и она вместо очередного чайника улуна посоветовала мне «фагготини».
Предложение Даня сделал спустя 10 лет в пустыне Агафай под Марракешем. В тот день обещали дождь — он сопровождает все наши важные события, и на свадьбе тоже пошел. Вечером мы слушали марокканских музыкантов, танцевали и любовались радугой. Что-то я начала подозревать, только когда увидела стол с лепестками роз и свечами. После десерта Даня позвал меня посмотреть на грозу вдали, встал на колено и достал кольцо.
О подготовке
Диана: Накануне мы официально зарегистрировали брак — камерно, только с самыми близкими, а после отправились вдвоем кататься по Петербургу на лодке. Я была в костюме российского бренда selfmade. А на саму церемонию я выбрала белое платье Maison Margiela и босоножки Amina Muaddi. Платье увидела давно и решила: если выходить замуж, то только в нем. От фаты отказалась, для вечеринки выбрала мини-платье Clio Peppiatt. У Дани был один образ — Brunello Cucinelli. Для самых чувствительных членов семьи подготовили льняные платочки с вышивкой от julia_lavr.
Даниил Толмачев в Brunello Cucinelli, Диана Зайретдинова в мини от Clio Peppiatt
Сергей Толмачев
Рената и Фарит Зайретдиновы
Арина и Григорий Утемишевы
О концепции свадьбы
Диана: Для свадьбы выбрали пирс «Рыбы на Даче»: река Сестра, зеленая территория и деревянный дом. Ксения Раппопорт провела церемонию, а сразу после слов о том, что мы теперь муж и жена, зазвучал хор из 40 человек.
В декоре появились дольки арбуза, напоминающие латинскую D — первую букву наших имен, и гирлянда «дождик», которую предложил Максим Лангуев. Ее прообраз сопровождает все наши важные события и стал символом счастья. Праздник планировали под открытым небом, но монтаж больше 11 часов шел под ливнем. Даня запретил переносить ужин под шатер — был уверен, что небо прояснится. Так и вышло: команда ресторана и ребята из «Атмосферы» накрыли все за 40 минут до прихода гостей, а перед церемонией дождь прекратился.
Даня: Ужин приготовили Олег Бабайцев, Слава Морозов и Симоне Гобби. Специально для свадьбы Симоне сделал ризотто с цуккини и цветками цуккини из огорода «Рыбы на Даче».
Главный сюрприз вечера: обычно не поющий Даня взял микрофон — и тут началось Tatarian Girl!
Игорь Андреев и Маргарита Кротова
О торжестве
Диана: До этого вокруг было столько подготовки, людей и внимания, а когда я увидела Даню, появилось ощущение: все, теперь действительно начался наш день. К жениху меня вела его мама Наталья, а кольца вынесли бабушка и дедушка Дани — в этом году они отметили 56 лет со свадьбы.
Главным сюрпризом стало выступление Chigadaev Band. Они начали с Careless Whisper, под который мы исполнили первый танец. В конце Даня сказал: «Сейчас я буду петь». Оркестр заиграл мою любимую Liberian Girl, а Даня начал петь для меня, заменив в тексте национальность на Tatarian Girl.
Даня: Илья Куруч — наш абсолютный краш. Он сменил Ксению Раппопорт и был ведущим во время ужина. После торта вечеринку открыла 5sta Family — гости пели все песни наизусть!
К ужину мы сделали коробки для пиццы с дизайном свадьбы и пиццу в форме сердца по рецепту Мануэля Сурачи (бренд-шеф по пицце во всех ресторанах Probka Family Арама Мнацаканова — Прим. ред.). Приготовить на десерт тирамису на 130 человек — задача не из легких, но изящное решение предложила моя мама, Наталья Малиновская, — сервировали в боксах с нашими инициалами! Мам, это ноу-хау надо срочно патентовать!
Михаил и Виктория Малиновские
Шоди и Джами Ализода
Дарья Федорова и Милан Шуваев
Ирина Тиусонина, Андрей Смирнов
Елена Токмачева
Алина Мельникова
О планах
Диана: Наутро после свадьбы мы проснулись с ощущением: «МЫ ЭТО СДЕЛАЛИ!». Потом был обед в «Мама Тута» с близкими, а кульминацией вечера стало выступление цыганского ансамбля.
Уже скоро мы отправляемся в свадебное путешествие в Бразилию. Мы там никогда не были, как и вообще в Южной Америке. Нас привлекли атмосфера страны и жажда новых впечатлений. В планах — Рио, Сан-Паулу и легендарный Бельмонд в национальном парке Игуасу. Пойдём на знаменитый стадион «Маракана», полюбуемся с воздуха на статую Христа-Искупителя, выпьем кайпиринью на пляже Копакабана и полюбуемся закатом на Ипанеме.
Кстати, национальный парк граничит с Аргентиной, поэтому туда обязательно заедем!
Анна и Иван Захаровы
Аделина Ализода и Ольга Мнацаканова
Георгий и Мария Исраелян
Фото: Дмитрий Колесов, Даниил Никулин, Александра Пасуманская
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