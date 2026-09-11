Свадьба Даниила Толмачева и Дианы Зайретдиновой: Ксения Раппопорт регистрирует брак, Илья Куруч — ведущий, а Арам Мнацаканов поет «Зимний сон» Алсу

Как все началось

Диана: Наша история началась в баре Лины Мнацакановой и ее мужа Михаила «812»: Даня был в компании друзей — они видели самое начало наших отношений в 2015 году. Первые месяцы я вообще не ела при Дане — нервничала и пила только молочный улун. Традицию нарушила его мама: после кино мы заехали в Probka познакомиться с Натальей Малиновской (хранительница очага Probka Family — Прим. ред.), и она вместо очередного чайника улуна посоветовала мне «фагготини».

Предложение Даня сделал спустя 10 лет в пустыне Агафай под Марракешем. В тот день обещали дождь — он сопровождает все наши важные события, и на свадьбе тоже пошел. Вечером мы слушали марокканских музыкантов, танцевали и любовались радугой. Что-то я начала подозревать, только когда увидела стол с лепестками роз и свечами. После десерта Даня позвал меня посмотреть на грозу вдали, встал на колено и достал кольцо.