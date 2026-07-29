Как прошла свадьба фронтмена Brazzaville Дэвида Брауна и отельера Алены Еновой?

Об образах

Идеальное платье невесты нашли в свадебном салоне Vita Bravа. Дэвид остановился на классическом синем костюме Boggi Milano. Он очень сдержанный лаконичный человек, не разделяет любовь к показной роскоши. Друзья в шутку называют Дэвида новым Стивом Джобсом — думаю, со временем многие поймут почему. В роли обручальных украшений выбрали классические золотые кольца MIUZ Diamonds без лишних деталей (исключение — небольшие бриллианты).

О букете невесты

Изначально я думала отказаться от букета в пользу бутоньерки, но флористы убедили меня, что невеста без букета — это неправильно. В итоге я согласилась. Для меня было важно не продумывать каждую мелочь и не стремиться к идеальной картинке — хотелось, чтобы свадебный день получился легким, искренним и запоминающимся.