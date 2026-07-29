Как прошла свадьба фронтмена Brazzaville Дэвида Брауна и отельера Алены Еновой?

Клиффхэнгер свадебного сезона в Петербурге — роспись фронтмена Brazzaville, совладельца Soyuz Microphones Дэвида Брауна и отельера Алены Еновой (акула гостиничной индустрии!). Было все: бюрократическая сага с доставкой документов из Америки, роспись на Английской набережной, праздничный дольче-ужин в итальянском Mio (с лучшим видом на Исаакиевский собор!) и нордическая Одиссея по акватории Невы!
Дэвид Браун и Алена Енова
О знакомстве
Мы познакомились с Дэвидом около трех лет назад через общих друзей, организаторов его концерта. Встреча быстро переросла в большую любовь, вскоре Дэвид переехал в Россию. Расписаться раньше не получилось из-за длительного оформления документов. В США этот процесс занимает много времени, а отправить оригиналы в Россию оказалось практически невозможно. Полтора года мы собирали необходимые бумаги.
Дэвид Браун и Алена Енова
О росписи и торжестве
Для церемонии мы выбрали Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной. Подготовкой занимались самостоятельно с опорой на мой профессиональный опыт отельера — в итоге получился очень теплый, камерный праздник. Пригласили только самых близких родственников и друзей. После церемонии отметили свадьбу в ресторане Mio с лучшим видом на Казанский собор и самой вкусной сицилийской капонатой в городе. В финале отправились на прогулку по акватории Невы на корабликах.
Дэвид Браун и Алена Енова
Об образах
Идеальное платье невесты нашли в свадебном салоне Vita Bravа. Дэвид остановился на классическом синем костюме Boggi Milano. Он очень сдержанный лаконичный человек, не разделяет любовь к показной роскоши. Друзья в шутку называют Дэвида новым Стивом Джобсом — думаю, со временем многие поймут почему. В роли обручальных украшений выбрали классические золотые кольца MIUZ Diamonds без лишних деталей (исключение — небольшие бриллианты).
О букете невесты
Изначально я думала отказаться от букета в пользу бутоньерки, но флористы убедили меня, что невеста без букета — это неправильно. В итоге я согласилась. Для меня было важно не продумывать каждую мелочь и не стремиться к идеальной картинке — хотелось, чтобы свадебный день получился легким, искренним и запоминающимся.
Дэвид Браун и Алена Енова
О свадебном путешествии
Мы решили немного отложить свадебное путешествие. Пока мы обустраиваем новый дом, вдобавок у Дэвида плотный график концертов. Дэвид успел получить призвание в России — например, стал лауреатом I Международной премии за вклад в развитие культурных и деловых связей Bridge Awards. А еще он работает над новым проектом — смартфоном нового поколения, который может изменить айти-рынок. Надеемся, что к концу августа — началу сентября сможем выдохнуть.
2026 год мы с Дэвидом негласно называем временем сбора урожая. Все важные события совпали: переезд, новая квартира, завершение ремонта, свадьба. Последние месяцы были очень насыщенными, мы были полностью погружены в бытовые заботы. Когда я говорю, что устала, Дэвид всегда улыбается и отвечает: «Это luxury problems». Думаю, он прав.
Фото: Тарас Трушкин
Комментарии (0)