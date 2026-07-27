Как прошла свадьба Игоря Андреева и Маргариты Кротовой: двойник Филиппа Киркорова, соло Паулины Андреевой и Человек-паук

Манифик! Июльский хайлайт свадебного сезона в Петербурге — роспись Игоря Андреева и Маргариты Кротовой! На правах профи ивент-сферы дали мастер-класс по организации эпического праздника на грани шоу-блокбастера: собрали дорогих друзей и родственников (в их числе — сестра жениха и муза Собака.ru Паулина Андреева!) в ЗАГСе на Фурштатской и Особняке Ермолинского, где закружили в компании Человека-паука и двойника Филиппа Киркорова!
О знакомстве
Мы с Маргаритой познакомились в соцсетях: у нас много общих друзей, ведь мы оба работаем в ивент-сфере. Весной 2022 года все началось с взаимных лайков, но тогда наше общение не получило продолжения. А в январе 2024 года я снова увидел профиль Маргариты и поставил лайк. В ответ она не только лайкнула меня, но и подписалась — в наше время очень решительный шаг! Я написал Рите, мы начали переписываться 24/7 — и вот к чему это привело нас!
О торжестве
Я вырос на Фурштатской улице и всю жизнь ходил мимо местного ЗАГСа: мечтал расписаться с будущей женой именно там. Во время церемонии сотрудница ЗАГСа произнесла: «И теперь, когда вы переходите в новый этап жизни, я хочу сказать вам…» — сделала небольшую паузу, чтобы продолжить, и в этот момент произошло совершенно неожиданное. Друг нашей семьи забыл выключить навигатор, который именно в эту секунду символично громко произнес: «Вы приехали». И очень здорово, что мы наконец-то приехали!
Мы с Ритой решили самостоятельно организовать праздник. Место для торжества выбрали в родном центре Петербурга: отметили нашу свадьбу в Особняке Ермолинского вместе с родственниками, друзьями, ведущим Михаилом Рябовым (взял на себя огромную ответственность и блестяще с ней справился — с невероятной харизмой!) и двойником Филиппа Киркорова. Идея пригласить дублера Киркорова родилась совершенно спонтанно одним серым петербургским вечером. Нам хотелось, чтобы финал праздника оказался неожиданным и по-настоящему смешным. Правда, шутка быстро вышла за пределы свадьбы — после публикаций в желтой прессе, принявшей двойника за истинного Филиппа Киркорова, она зажила собственной жизнью.
Выступление моей сестры Паулины Андреевой — абсолютный восторг и сюрприз, мы не ожидали ничего подобного. Текст песни на саундтрек сериала «Оттепель» написал наш друг Миша Сохор — очень талантливо и с невероятным чувством юмора: «Ах, Игорь, скажи, что не так с тобой? Зачем ты идешь под венец со своей сестрой?». Все неожиданно для нас раскрутили схожесть Паулины и Риты до уровня смешения, но мы относимся к этому исключительно иронично. Общий типаж, вероятно, похож, но девушек едва ли можно назвать копиями друг друга.
Об образах
Первое платье невесты нашли в свадебном салоне, а второе сшили на заказ. Образ жениха придумали сразу: белый верх, черный низ. В повседневной жизни я часто ношу каноничные черные костюмы, поэтому хотелось сохранить элегантность, но сделать наряд более торжественным. Обручальные кольца — Tiffany Forever: мы хотели вечные и классические украшения, поэтому платина — идеальный вариант. Букет невесты декораторы Hello March Decor создали специально под общую концепцию праздника и образ Маргариты.
О свадебном путешествии
Ждем завершения сезона мероприятий и очень хотим уехать на юг в конце осени. Думаем над необычными направлениями вроде Фиджи и Филиппин: хочется исследовать мир и не останавливаться на классических локациях.
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