Как прошла свадьба Игоря Андреева и Маргариты Кротовой: двойник Филиппа Киркорова, соло Паулины Андреевой и Человек-паук

О торжестве

Я вырос на Фурштатской улице и всю жизнь ходил мимо местного ЗАГСа: мечтал расписаться с будущей женой именно там. Во время церемонии сотрудница ЗАГСа произнесла: «И теперь, когда вы переходите в новый этап жизни, я хочу сказать вам…» — сделала небольшую паузу, чтобы продолжить, и в этот момент произошло совершенно неожиданное. Друг нашей семьи забыл выключить навигатор, который именно в эту секунду символично громко произнес: «Вы приехали». И очень здорово, что мы наконец-то приехали!

Мы с Ритой решили самостоятельно организовать праздник. Место для торжества выбрали в родном центре Петербурга: отметили нашу свадьбу в Особняке Ермолинского вместе с родственниками, друзьями, ведущим Михаилом Рябовым (взял на себя огромную ответственность и блестяще с ней справился — с невероятной харизмой!) и двойником Филиппа Киркорова. Идея пригласить дублера Киркорова родилась совершенно спонтанно одним серым петербургским вечером. Нам хотелось, чтобы финал праздника оказался неожиданным и по-настоящему смешным. Правда, шутка быстро вышла за пределы свадьбы — после публикаций в желтой прессе, принявшей двойника за истинного Филиппа Киркорова, она зажила собственной жизнью.

Выступление моей сестры Паулины Андреевой — абсолютный восторг и сюрприз, мы не ожидали ничего подобного. Текст песни на саундтрек сериала «Оттепель» написал наш друг Миша Сохор — очень талантливо и с невероятным чувством юмора: «Ах, Игорь, скажи, что не так с тобой? Зачем ты идешь под венец со своей сестрой?». Все неожиданно для нас раскрутили схожесть Паулины и Риты до уровня смешения, но мы относимся к этому исключительно иронично. Общий типаж, вероятно, похож, но девушек едва ли можно назвать копиями друг друга.