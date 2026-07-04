Перекрытый Манхэттен, тысяча гостей и Dior: как прошла свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

В отличие от Безосов в Венеции и Дуа Липы в Палермо, Тейлор Свифт не превратила свадьбу в медиашоу. Наоборот — сделала все, чтобы ее никто не увидел. Но именно это событие запустило главный светский детектив года. Собака.ru делится деталями.
По данным Reuters и Associated Press, ради свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси власти Нью-Йорка перекрыли четыре квартала вокруг Madison Square Garden и усилили охрану сотнями полицейских. Торжества растянулись на три дня: в четверг прошел закрытый репетиционный ужин на сто гостей, а основную церемонию и прием для тысячи приглашенных (со строгим FC, NDA и запретом на телефоны!) развернули прямо на спортивной арене.
Всю неделю хронику свадьбы приходилось собирать буквально по крупицам: у служебных входов арены разгружали коробки с маркировками Garden Party и Mirror Ball, белые лестничные конструкции, зелень и сценическое оборудование, а внутрь закатывали рояль. Одновременно к спортарене один за другим подъезжали автомобили с гостями — среди них весь топ A-листа: Селена Гомес, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Зои Кравиц, Эд Ширан, Хью Грант, Карли Клосс. Всего — около тысячи человек из мира музыки, кино, моды и NFL.
Официальных фотографий церемонии до сих пор нет. Из немногих подтвержденных деталей — заявление Dior: образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси создал сам Джонатан Андерсон. Для нового креативного директора модного дома это первая громкая кутюрная свадебная работа и первое платье, созданное для знаменитости такого масштаба. Над образом работали вместе с парой в историческом ателье Dior на авеню Монтень, 30. Обувь — Christian Louboutin, украшения — Cartier.
Известно и еще несколько деталей самой церемонии. Провести ее Тейлор и Трэвис доверили давнему другу Адаму Сэндлеру (глубоко погруженному в лор), а вместо традиционных подружек невесты и друзей жениха выбрали братьев: Остин Свифт стал man of honor, Джейсон Келси — шафером.
По оценкам американских СМИ, трехдневное торжество могло обойтись примерно в 20 миллионов долларов — без учета 26 миллионов, которые пара заранее перечислила благотворительным организациям. На фоне перекрытого Манхэттена этот жест многие комментаторы восприняли как своеобразную компенсацию городу.
В завершении церемонии на медиафасаде Madison Square Garden появилась надпись JUST T MARRIED, а Эмпайр-стейт-билдинг окрасился в голубой — отсылка к свадебной традиции something blue.
Напомним, Роман Тейлор Свифт и Трэвиса Келси начался летом 2023 года с браслета дружбы, который игрок Kansas City Chiefs безуспешно пытался передать певице за кулисами концерта Eras Tour. Рассказ об этой истории в подкасте New Heights мгновенно разошелся по соцсетям, а первое появление Свифт на матче Chiefs превратило отношения пары в один из главных поп-культурных сюжетов последних лет. Концерты Eras Tour, матчи NFL, совместные выходы на церемонии и неожиданное камео Келси на лондонском шоу Свифт только подогревали интерес. Союз одной из самых популярных поп-певиц мира и трехкратного победителя Super Bowl обсуждали все: и медиатаблоиды, и спортивные аналитики, связывая с ним рост телевизионных рейтингов NFL и продаж клубной атрибутики. О помолвке пара объявила в августе 2025 года.
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