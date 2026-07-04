Перекрытый Манхэттен, тысяча гостей и Dior: как прошла свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

По данным Reuters и Associated Press, ради свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси власти Нью-Йорка перекрыли четыре квартала вокруг Madison Square Garden и усилили охрану сотнями полицейских. Торжества растянулись на три дня: в четверг прошел закрытый репетиционный ужин на сто гостей, а основную церемонию и прием для тысячи приглашенных (со строгим FC, NDA и запретом на телефоны!) развернули прямо на спортивной арене.

Всю неделю хронику свадьбы приходилось собирать буквально по крупицам: у служебных входов арены разгружали коробки с маркировками Garden Party и Mirror Ball, белые лестничные конструкции, зелень и сценическое оборудование, а внутрь закатывали рояль. Одновременно к спортарене один за другим подъезжали автомобили с гостями — среди них весь топ A-листа: Селена Гомес, Джиджи Хадид, Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Зои Кравиц, Эд Ширан, Хью Грант, Карли Клосс. Всего — около тысячи человек из мира музыки, кино, моды и NFL.