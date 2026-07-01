Как прошла свадьба идеолога проекта «Остров фортов» Марики Коротаевой и председателя совета директоров «Беатон» Александра Бобкова?

О росписи

Нас связал именно Петербург, поэтому расписаться мы решили именно здесь. В идеальном варианте это мог бы быть ЗАГС на форте «Кроншлот», но там идут реставрационные работы. Поэтому, как сказала одна наша подруга, «как все приличные люди» мы расписались во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Там все и запротоколировано. Так что просьба вычеркнуть нас из списков потенциальных женихов и невест!