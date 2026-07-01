Как прошла свадьба идеолога проекта «Остров фортов» Марики Коротаевой и председателя совета директоров «Беатон» Александра Бобкова?

Яркий старт свадебного сезона в Петербурге — роспись соорганизатора проекта «Остров фортов» Марики Коротаевой и председателя совета директоров «Беатон» Александра Бобкова (знаем как руководителя строительства «Лахта Центра»!), объединившая в единый праздничный сюжет Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной, прогулочный катер (с лучшим видом на Эрмитаж и Инженерный замок!) и букет ромашек!
О знакомстве
Наша формула с Александром Артуровичем: Петербург + любимая работа. Мы встретились три года назад именно в Петербурге. И это абсолютно логично и закономерно, ведь каждый из нас посвятил себя масштабным проектам в Северной столице: у меня это «Остров фортов» в Кронштадте, у Александра Артуровича — строительство «Лахта Центра».
О росписи
Нас связал именно Петербург, поэтому расписаться мы решили именно здесь. В идеальном варианте это мог бы быть ЗАГС на форте «Кроншлот», но там идут реставрационные работы. Поэтому, как сказала одна наша подруга, «как все приличные люди» мы расписались во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной. Там все и запротоколировано. Так что просьба вычеркнуть нас из списков потенциальных женихов и невест!
Об образах
Честно говоря, мы не самая каноничная свадебная пара, уделяющая много времени подготовке к торжеству. Мы любим свою работу так же сильно, как и друг друга: все приготовления прошли в промежутках между Петербургским экономическим форумом, совещаниями, выступлениями, командировками в Москву и обратно. В итоге наряды на роспись выбирали из того, что висело дома в шкафу.
О букете невесты
Мы подумали, что в свадебный день нам точно нужна символическая деталь — букет невесты из полевых ромашек. Этот цветок — не просто метафора семьи, любви и верности, но и элемент фирменного стиля компании «Беатон» Александра Артуровича: ромашку можно увидеть даже на синих бетономешалках, которые ездят по Петербургу. Получилась отсылка и к лету, и к романтике, и к работе.
О торжестве и свадебном путешествии
Ну что два трудоголика могут подарить друг другу? Конечно, совместный отпуск! В 2026 году он будет действительно длинным, что мы себе обычно не позволяем. В этом и ценность! И все же самый большой подарок нам сделал город на Неве, познакомив нас три года назад.
Фото: Кристина Клементьева
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