Винтажное платье, Сестрорецк и еще одно предложение: как прошла свадьба Лизы Гусевской и Егора Ермолова

О подготовке

Изначально мы решили, что не хотим традиционную пышную свадьбу. Нам было важно видеть близких на официальной части, а затем вместе с ними разделить красивый ужин. Саму, так сказать, подготовку начали буквально накануне — у меня был день рождения за две недели до свадьбы, а поэтому мы сначала продумывали его, а оставшееся время уделили торжеству. Трудностей не было: просто старались не нервничать, делать все постепенно, даже если и в последний момент (смеется). Так сказать, доверились случаю и судьбе.