Винтажное платье, Сестрорецк и еще одно предложение: как прошла свадьба Лизы Гусевской и Егора Ермолова

Июль для владелицы концепт-стора COMME une FILLE Лизы Гусевской выдался насыщенным: в середине месяца блогер успела отпраздновать 27-й день рождения, а в конце — сказать «Да!» своему молодому человеку Егору Ермолову. Как пара отметила начало нового этапа в жизни, Лиза рассказала «Собака.ru».
О подготовке
Изначально мы решили, что не хотим традиционную пышную свадьбу. Нам было важно видеть близких на официальной части, а затем вместе с ними разделить красивый ужин. Саму, так сказать, подготовку начали буквально накануне — у меня был день рождения за две недели до свадьбы, а поэтому мы сначала продумывали его, а оставшееся время уделили торжеству. Трудностей не было: просто старались не нервничать, делать все постепенно, даже если и в последний момент (смеется). Так сказать, доверились случаю и судьбе.
Об образах
Я занимаюсь ресейлом уже более 8 лет, а поэтому неудивительно, что нашла свадебный наряд в своем же магазине (у Лизы концепт-стор COMME une FILLE. — Прим. редакции). Примерила платье и поняла, мое! Так оно идеально село. Туфли были Maison Margiela Tabi, сумка Simone Rocha. Для Егора мы собирали образ за день до — настолько мы ко всему легко отнеслись! Взяли рубашку Dries Van Noten, туфли 12 STOREEZ, брюки Lime.
О торжестве
Изначально наша роспись была запланирована на конец сентября в другом ЗАГСе. Но в какой-то момент я начала понимать, что погода будет ухудшаться с каждым днем, и начала искать новый дворец бракосочетания. Идеальное время обнаружилось в Сестрорецке, а ресторан (удача!) в Репино — местом торжества стал прекрасный Muze Garden. Одним словом, все сложилось само собой.
О самом трогательном моменте
По-моему, самым трогательным моментом свадьбы стала сама роспись — все гости (да и мы с мужем!) не смогли сдержать слез. Особенно милым оказалось то, что у нас получилась свадьба-матрешка: прямо после нашей официальной части лучший друг Егора художник Артем Онохин сделал предложение своей девушке Яне. Это был безмерно эмоциональный момент, никогда его не забудем!
Артем Онохин, Яна Гамретская
Мария Родионова
Виталий Demos, Анна Мурина
Дмитрий Игнатьев, Ника Кашевник
Валентина Ведерникова
Егор Ермолов, Тимур Гузаиров, Диана Гусевская
Фото: Алиса Wwalza, Рома Челюсти
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