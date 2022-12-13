Голливудская мечта под Меладзе: почему «свадьба» Джигана и Оксаны Самойловой взволновала миллионы россиян

Нет, мы не шутим: это статья про свадьбу (вторую) Джигана и Оксаны Самойловой, которая претендует на звание самого обсуждаемого события года. Больше 7 млн пользователей в одном только ВКонтакте вечером 12 декабря приобщились к жизни звезд, наблюдая за тем, как рэпер Джиган и его жена, модель Оксана Самойлова, в прямом эфире празднуют десятилетнюю годовщину, обставленную как новая церемония с гостями вроде Егора Крида, Анны Седоковой и Тимати. На утро редакция «Собака.ru» решила разобрать этот феномен популярности, вспомнить, как Джиган и Самойлова старались быть русским Канье Уэстом и Ким Кардашьян и что сделало их героями мемов.
В понедельник вечером внимание людей было приковано к трансляции 10-летней годовщины свадьбы рэпера и героя мемов Джигана (Дениса Устименко) и его жены, модели Оксаны Самойловой, обставленную как новая церемония бракосочетания: смотрели прямой эфир церемонии ВКонтакте, скриншоты и комментарии в Телеграм-каналах и мемы в запрещенных социальных сетях. Прямая трансляция, к слову, шла 5 часов и под конец общее количество зрителей стрима превысило 7 млн человек.
Это примерно все население Санкт-Петербурга.
Как в общем-то регулярный семейный праздник двух, пусть и весьма известных людей, превратился в событие сезона?
«На чиле, на расслабоне»
Самый простой ответ на этот вопрос — популярность самих героев торжества. Причем популярность именно в соцсетях, где Джиган стал героем бесчисленных мемов. Эта известность — на наш взгляд — вполне может потягаться с его славой как музыканта. Начнем с самого начала.
Денис Устименко (Джиган) родом из Одессы, где и начал читать рэп и устраивать R&B вечеринки (он даже написал песню, посвященную этому городу, с выразительным припевом «У меня в Одессе нет депрессий»). Во второй половине 2000-х он постепенно перекочевывает на русскую сцену, стартовав с треком «Грязные шлюшки», которую исполнил вместе с Тимати (и тогда же перебирается на основанный последним лейбл Black Star Inc., где работал до 2013 года).
В 2010-х он семь раз подряд номинировался каналом Муз-ТВ, снимался в пытавшейся стать вирусной рекламе и фотографировался со звездами мирового хип-хопа, включая Дрейка. При этом, несмотря на образ рэпера, работал он в основном с поп-исполнителями: в его активе коллаборации с Юлией Савичевой, Жанной Фриске, Анной Седоковой, Григорием Лепсом и даже Стасом Михайловым (сотрудничество с Бастой на этом фоне выглядит, скорее исключением).
«Black Star — фабрика контента, не нацеленная на производство сильных продуктов: ведь чем больше нишевых исполнителей, залетающих за счет воспроизведения популярных right now нарративов, тем больше можно продать рекламных интеграций. Согласитесь, развивая кого-то одного, такого успеха не достичь, а Клава Кока за одно видео успевает сделать больно, покинуть чат и показать в кадре сразу три разных продукта. Джиган хоть и бывший подписант Black Star продолжает ассоциироваться с Тимати и компанией. Он командный игрок, в чьем послужном списке преобладают фиты — с певицей Asti и Юлей Савичевой, Димой Биланом и Стасом Михайловым, Бастой и Тимати», — отмечает музыкальный обозреватель «Собака.ru» Даша Гладких.
Впрочем, несмотря на все эти успехи выяснилось, что в 2020-х Джигана большинство россиян помнят не так уж и хорошо. В 2021 году, после публичной ссоры Оксимирона* (признан в России иностранным агентом) и хип-хоп исполнителя Ромы Жигана, пользователи стали путать последнего с Джиганом, что очень разозлило самого Устименко. Хотя эта путаница скорее пошла ему даже на пользу: он стал героем тысяч мемов, русскоязычные СМИ, так или иначе пишущие о музыке, стали выпускать инструкции, как отличить Джигана и Жигана.
В том же году Джиган стал героем еще одного мема — в интернете завирусили фразу «На чиле, на расслабоне» из его стрима. Она разошлась по всем соцсетям, большая часть из которых тогда в России еще не была заблокирована. Пользователи описывали с ее помощью свой отпуск, безделье во время сессии и различные неловкие ситуации. В итоге эта фраза попала в топ мемов года ВКонтакте, а сам исполнитель написал на ее основе целую песню, клип на которую набрал более 14 млн просмотров (примерно в десять раз больше, чем его первое видео с Тимати).
«Русская Ким»
Вторая героиня торжества, жена Джигана Оксана Самойлова также снискала популярность в интернете. Она родилась в Коми и приходится двоюродной сестрой певицы Юлии Самойловой. В середине 2000-х Оксана приехала в Москву, где, как пишут СМИ, специализирующиеся на жизни селебрити, в одном из ночных клубов познакомилась с Джиганом. Известна она не только как жена музыканта — она также работала моделью, снималась в фотосессии для журнала Maxim. После замужества открыла собственный модный бренд MiraSezar. В 2015 Саймойлова запустила приложение для похудения, ориентированное на молодых мам, а в 2018 — сеть магазинов одежды для девочек I am special. Одним из самых успешных стал основанный ею бренд косметики Sammy Beauty.
«У Оксаны классическая внешность по меркам соцсетей, — объясняет феномен Самойловой редактор отдела моды «Собака.ru» Анна Михелина, — После судьбоносной встречи с Джиганом она словно подписала своей светской жизни приговор: теперь никогда не появляется на публике без супруга. Ее бренды часто крутились вокруг скандалов: то говорили, что она шьет одежду из тканей с "Садовода" или заказывает на Aliexpress, то замечали поразительное сходство косметики с продуктами зарубежных коллег, например, Кайли Дженнер».
Впрочем, главным активом для нее оставались соцсети, где она была даже популярнее мужа (и остается даже после патриотичного переезда звездной четы во «Вконтакте», где у бывшей модели в пять раз больше подписчиков, чем у Джигана). Там она, как и супруг, делится фотографиями с шикарных зарубежных курортов и семейными фотосетами, собирая сотни тысяч просмотров. Довелось Самойловой стать героиней мема. Еще в 2018 году пользователи Reddit начали распространять изображение, высмеивающее одинаковый имидж спутниц российских хип-хоп-исполнителей. Там Самойлова оказалась вместе со спутницами Тимати, Mota и Егора Крида.
«Главный мем — семейные фотосессии, — добавляет Анна Мелехина. — Оксана делает их десятки, по любому поводу, и одевает всю семью во главе с Джиганом в одинаковые костюмы. С точки зрения моды — это кринж. Но, признаться честно, бесконечно я могу смотреть на три вещи, и одна из них — фотосессии семьи Джигана».
Разводы, санкции, рехаб
Впрочем, в последние годы Джиган и Самойлова становились героями не только мемов, но и скандалов. В 2020-м году в сети стали обсуждать видео, где рэпер требует свою маленькую дочь принести ему пива. Потом появилась информация, что он оказался в рехаб-клинике в США, оттуда вышел в прямой эфир запрещенной ныне социальной сети без бровей и бороды — этот образ также стал мемом.
После возвращения из США артист оказался в центре еще одного скандала — появилась информация, где он, несмотря на обязанность соблюдать двухнедельный коронавирусный карантин, веселится с друзьями в домашней студии.
Также на фоне слухов об изменах Джигана таблоиды стали писать об их разводе с Самойловой, претенциозно утверждая, что этот скандал «заставил жителей нашей страны даже на секунду забыть про коронавирус». Впрочем, как видно, размолвка звезд осталась в прошлом.
Музыкальный обозреватель «Собака.ru»
«Оксана Самойлова полноправно могла бы получить звание русской Ким Кардашьян, а Джиган — русского Канье Уэста, но им мешает принципиальная разница: Ким, кажется, искренняя в своем выставлении жизни семьи напоказ, а тогда еще женатый Канье участвует в этом по большой и светлой любви. Джиган же, если обращаться к бесконечным Telegram-каналам о жизни селебрити, как будто продолжает извиняться перед женой. Смахивая флер скандальности с их семьи (на этот счет СМИ даже строчат лонгриды), стоит признать, что общее между Ким и Канье Оксана и Джиган все-таки имеют: у каждой из пар по четверо детей».
«Десятиэтажный торт и безумные декорации»
И все же, несмотря на все это, 7 млн человек потратили вечер понедельника на то, чтобы посмотреть, как пара празднует новую свадьбу в знак десятилетия предыдущей. Слушателей не отпугнули ни прошлый скандалы, ни юмор ведущих. Так, один из них в начале трансляции назвал церемонию классической уже потому, что «женятся мужчина и женщина, что достаточно неожиданного даже для Москвы» (шутка переливается новыми красками, если вспомнить последние законодательные инициативы).
Торжество предсказуемо собрало российских звезд от Тимати до Юлии Савичевой (собственно тех, с кем в разное время Джиган выходил на сцену). На нем было все, что ассоциируется со свадьбой у тех, кто любит американские ромкомы: многоуровневый торт, обмен кольцами, клятвы, розовые венки на столах, свадебное платье в пол. «В последнее время стало модно жениться второй раз на какую-нибудь круглую дату, а эта семья слепо следует за трендами. На мой взгляд, их торжество — все то же guilty pleasure: ты понимаешь, что это плохо, но ничего не можешь с собой поделать, приобщиться хочется. Кажется, каждый хочет усмотреть какую-то чертовщинку в идеальной паре кардашьяноподобной Оксаны и вернувшегося в семейное русло Джигана, но пара сияет винирами, стразами и лысиной жениха. Скажу честно, сходила бы сама (если бы позвали!): розовое платья на Яне Рудковской, десятиэтажный торт и безумные декорации — то, что нельзя пропустить», — признается Анна Мелехина.
Впрочем, голливудский образ был выдержан только отчасти — свадьба проходила вовсе не в часовне, к чему привыкли поклонники все тех же романтических комедий, а в клубе. А вместе с западными хитами из динамиков (да-да, после живых выступлений гостей и самого Джигана для танцев врубили записи), лилась привычная российскому уху музыка — вроде старых хитов Валерия Меладзе.
«Смотрю на Оксану и понимаю, что она ведь во всем идеальна. Одна ее фигура чего только стоит, а платье это подчеркивает», — написала одна из пользовательниц трансляции. «Всем такую свадьбу. Всем бы такой размах», — добавила другая. «Мне кажется, эта свадьба показывает всю широту русской души!», — заключила еще одна.
Возможно, в этом и кроется феномен популярности Джигана и Самойловой — более 7 млн зрителей трансляции их свадьбы узнали свою мечту, скроенную из популярных голливудских образов в российской обработке. Мечту, в которую так хотелось окунуться миллионам людей, оказавшимся в многочисленных пробках под снегопадом в холодном и полном тревог декабре 2022 года.
Музыкальный обозреватель «Собака.ru»
«7 миллионов человек, в прямом эфире наблюдавшие за 10-летней годовщиной свадьбы Оксаны Самойловой и Джигана, еще раз доказывают усталость общества от информационной повестки: почему бы между разговорами о ядерной войне не посмотреть, как устраивают праздник? Это — одна из теорий, подтвердить или опровергнуть которую смогут лишь социологи. Другая заключается в привычке: всю современную историю России общество постепенно привыкало к реалити-шоу вроде «Дома-2», и этот эфир — далеко не последний из могикан. Смотреть на жизнь других людей — уже укоренившаяся привычка, формировавшаяся на протяжении всей информационной эволюции: от телевизора до смартфона».
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