В Колонном зале Дома Союзов устроили «Прием Великих Домов» — так создатели сериала «Тайный город» обыграли мир книг Вадима Панова, где за привычным фасадом скрывается тайная Москва: с тремя древними кланами, могущественными правителями и противоречивыми законами. На потолке развернули видеопроекции, а почти сотня участников проекта — актеры и съемочная команда — вышла на сцену. Среди гостей оказалась Юлия Пересильд: впервые после тайной свадьбы она появилась на публике с мужем, кинооператором Михаилом Милашиным. Премьера на ТНТ и Кинопоиске состоится 23 ноября. А о том, как прошел светский смотр — в репортаже Собака.ru.
Лео Канделаки
Андрей Туманов
Олег Савостюк
Анна Пересильд
Баста с супругой Елена Вакуленко-Пинская (
Андрей Мерзликин
Юлия Пересильд, сыгравшая главу одного из Великих Домов Всеславу, для премьеры выбрала винтажное платье Saint Laurent с открытыми плечами и длинные полупрозрачные перчатки. Актриса появилась под руку с новым избранником — кинооператором Михаилом Милашиным. Они познакомилась на съемках военной драмы «Красавица», а летом 2026 года в тайне поженились. Премьера стала их первым совместным светским выходом. В фильмографии Милашина — «Волшебник Изумрудного города», «Сто лет тому вперед».
Павел Чинарев
Александра Равенко
Сергей Шакуров
Диана Пожарская
Татьяна и Аркадий Укупники
Исполнитель роли второго из глав Великих Домов, Сантьягу, Юрий Колокольников, появился на красной дорожке с постоянной спутницей — супругой Вильмой Кутавичюте. Актер успел обсудить с журналистами и будущего Джеймса Бонда. Колокольников поддержал кандидатуру Роберта Паттинсона, с которым снимался, назвал его классным человеком. А когда разговор перешел к тому, мог ли сам претендовать на роль агента 007, изобразил скупую мужскую слезу.
Александра Киселева
Анастасия Решетова
Константин Сидорков, Олег Пилягин
Анжелика Стубайло
Юлия Коваль
Дарья Юратьева, Петар Заковица
Мария Федорова
За премьерные образы 14 актеров отвечал ЦУМ — модный-партнер показа. Над стилем работал Рамиль Мустафаев: Диана Пожарская вышла в Saint Laurent, Юрий Колокольников — в Ann Demeulemeester, Игорь Верник — в Juun.J, Андрей Мерзликин и Сергей Шакуров выбрали Stefano Ricci. В кастомных образах Planta Rosa появились Александра Киселева и Олег Савостюк. ЦУМ также одел Ивана Янковского и Вильму Кутавичюте. За макияж и прически отвечали Фариза Родригез и Дима Абрамович.
Со сцены генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, как разговор с Тиной Канделаки о книгах Вадима Панова перерос в идею экранизации. По словам Жарова, выяснилось, что «Тайный город» читали Сергей Собянин и Наталья Сергунина. Московские власти помогли съемочной группе попасть на городские локации, прежде закрытые для кинематографистов. Сериал также представил Георгий Прокопов, глава «Москино».
В создании виртуальных миров сериала участвовала студия XOVP Юрия Ярушникова. Накануне премьеры компания открыла в Москве новую площадку для работы с виртуальными пространствами.
Василина Юсковец
MONA
Валерий Смекалов
Милош Бикович
Александр Шепс
Иван Добронравов
Карен Арутюнов
Маргарита Аброськина
Обычный москвич Артем (Олег Савостюк) случайно узнает, что в городе существует скрытый мир, которым управляют три древних Дома. Их возглавляют Сантьяга (Юрий Колокольников), Всеслава (Юлия Пересильд) и Франц де Гир (Андрей Мерзликин).
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