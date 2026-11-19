Со сцены генеральный директор «Газпром-медиа» Александр Жаров рассказал, как разговор с Тиной Канделаки о книгах Вадима Панова перерос в идею экранизации. По словам Жарова, выяснилось, что «Тайный город» читали Сергей Собянин и Наталья Сергунина. Московские власти помогли съемочной группе попасть на городские локации, прежде закрытые для кинематографистов. Сериал также представил Георгий Прокопов, глава «Москино».

В создании виртуальных миров сериала участвовала студия XOVP Юрия Ярушникова. Накануне премьеры компания открыла в Москве новую площадку для работы с виртуальными пространствами.