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Репортажи

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Марк Эйдельштейн, театр «Озеро» за диджейским пультом и поп-ап клуб «Мыльный пузырь»: как прошел ребут «Кузни»

После нескольких месяцев тишины на Новой Голландии снова включили танцевальную музыку. Правда, теперь в обновленной «Кузне» ее предлагают не столько танцевать, сколько внимательно слушать. Пространство, которое десять лет назад стало одним из символов новой клубной волны Петербурга, пережило, пожалуй, самую серьезную трансформацию за всю свою историю. Собака.ru рассказывает кто стал свидетелем перерождения.

Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн
Kito Jempere. Светлана Иванова
Kito Jempere, Светлана Иванова
Эльмира Тулебаева, Kito Jempere, Марк Эйдельштейн
Kito Jempere, Марк Эйдельштейн, Эльмира Тулебаева
Игорь Осовский, Анастасия Баранова. Мария Гарбут
Игорь Осовский, Анастасия Баранова, Мария Гарбут 
Наталья Плеханова, Александра Новоселова, Анна Балагурова
Наталья Плеханова, Александра Новоселова, Анна Балагурова
Александр Богданов
Александр Богданов
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Антон Лиссов. Анжелика Иванова
Антон Лиссов, Анжелика Иванова
Анна Баринова (Нова)
Анна Баринова (Нова)
Ольга Каменева
Ольга Каменева
Тихон Бойко. Ханна Камелина
Тихон Бойко, Ханна Камелина

Десятилетие и мягкий ребут заметно изменили правила игры. На смену оглушительным поп-хитам, мини и высоким платформам пришли винил, приглушенный свет и первая глава нового клуба «Мыльный пузырь». Ее открытие доверили артистам театрального проекта «Озеро», которые на один вечер сменили сцену на диджейский пульт и поставили свои любимые пластинки. Сайд-проект в формате поп-апа будет появляться несколько раз в месяц и каждый раз менять жанр и площадку.

Kuznyahouse почти полностью сменила команду, сохранив лишь одну константу. Арт-директором пространства по-прежнему остается композитор и диджей Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere.

Kito Jempere. Мария Гарбут
Kito Jempere, Мария Гарбут
Анастасия Баранова
Анастасия Баранова
Мария Чеблакова
Мария Чеблакова
Ольга Маки. Анна Чудовская и Ирина Щелкунова
Ольга Маки, Анна Чудовская и Ирина Щелкунова
Денис Шевченко. Мария Соловьева
Денис Шевченко, Мария Соловьева
Артем Перук. Анна Перук
Артем Перук, Анна Перук
Александр Романов Kontrkult
Александр Романов Kontrkult
Мария Тарнавская
Мария Тарнавская
Теодор Богданов
Теодор Богданов
Анна Пекун

Анна Пекун

Елена Бадмаева
Елена Бадмаева
Олеся Хабиби

Олеся Хабиби

Если раньше сюда приходили танцевать до утра, то теперь — слушать пластинки, обсуждать театр и случайно встретить Марка Эйдельштена. И, кажется, такой ребрендинг оправдан — постоянники давно выросли из клубного формата. Ведь среди других гостей заметили главного редактора Собака.ru Яну Милорадовскую, светского интроверта Ирину Оганову, галеристку-феномен (с выставками-блокбастерами!) Кристину Березовскую, директора ДЛТ Ольгу Каменеву, рокера Антона Лиссова, нефоров из Kontrkult.

Егор Брутман и Зиад Шахуд

Егор Брутман и Зиад Шахуд

Нина Квасняк
Нина Квасняк
Антон Нечипоренко. Константин Федоров
Антон Нечипоренко, Константин Федоров
Ольга Бичия

Ольга Бичия

Евгения Шимолина, Тамара Кубанеишвили

Евгения Шимолина, Тамара Кубанеишвили

Артемий Гунбин

Артемий Гунбин

Михаил Халилуллин, Анна Зайцева, Роман Малышев, Тамара Кубанеишвили

Михаил Халилуллин, Анна Зайцева, Роман Малышев, Тамара Кубанеишвили

Виталий Ерошеня

Виталий Ерошеня

Тима Шоки. Александра Рогова
Тима Шоки, Александра Рогова
София Парфенова
София Парфенова

Пока Петербург обсуждает перерождение пространства, проверку новой «Кузни» прошел и самый востребованный актер-зумер и краш всех интеллектуальных альтушек Марк Эйдельштейн. До конца лета он буквально разрывается между континентами и городами: в Петербурге занят приключенческим фэнтези «Щелкунчик» Феликса Умярова, а в это же время в далеком Лос-Анджелесе — вторым сезоном ремейка «Мистер и миссис Смит». Так что готовимся к сюрпризам: спаун российского Тимоти Шаламе (то тут-то там!) вполне можно встретить на улицах Петербурга как минимум до конца августа.

Фото: Екатерина Сенина

Люди:
Ольга Каменева, Александр Романов Kontrkult, Игорь Осовский София Парфенова, Анна Баринова (Нова), Марк Эйдельштейн, Нина Квасняк, Анна Балагурова, Анастасия Баранова, Александр Богданов, Мария Чеблакова, Кристина Березовская, Антон Нечипоренко, Эльмира Тулебаева, Антон Лиссов, Денис Шевченко, Ольга Маки, Ирина Оганова, Тихон Бойко, Мария Тарнавская, Артем Перук, Наталья Плеханова, Теодор Богданов, Тима Шоки, Елена Бадмаева, Александра Новоселова, Kito Jempere

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