Марк Эйдельштейн, театр «Озеро» за диджейским пультом и поп-ап клуб «Мыльный пузырь»: как прошел ребут «Кузни»

После нескольких месяцев тишины на Новой Голландии снова включили танцевальную музыку. Правда, теперь в обновленной «Кузне» ее предлагают не столько танцевать, сколько внимательно слушать. Пространство, которое десять лет назад стало одним из символов новой клубной волны Петербурга, пережило, пожалуй, самую серьезную трансформацию за всю свою историю. Собака.ru рассказывает кто стал свидетелем перерождения.
Десятилетие и мягкий ребут заметно изменили правила игры. На смену оглушительным поп-хитам, мини и высоким платформам пришли винил, приглушенный свет и первая глава нового клуба «Мыльный пузырь». Ее открытие доверили артистам театрального проекта «Озеро», которые на один вечер сменили сцену на диджейский пульт и поставили свои любимые пластинки. Сайд-проект в формате поп-апа будет появляться несколько раз в месяц и каждый раз менять жанр и площадку.
Kuznyahouse почти полностью сменила команду, сохранив лишь одну константу. Арт-директором пространства по-прежнему остается композитор и диджей Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere.
Анна Пекун
Олеся Хабиби
Если раньше сюда приходили танцевать до утра, то теперь — слушать пластинки, обсуждать театр и случайно встретить Марка Эйдельштена. И, кажется, такой ребрендинг оправдан — постоянники давно выросли из клубного формата. Ведь среди других гостей заметили главного редактора Собака.ru Яну Милорадовскую, светского интроверта Ирину Оганову, галеристку-феномен (с выставками-блокбастерами!) Кристину Березовскую, директора ДЛТ Ольгу Каменеву, рокера Антона Лиссова, нефоров из Kontrkult.
Егор Брутман и Зиад Шахуд
Ольга Бичия
Евгения Шимолина, Тамара Кубанеишвили
Артемий Гунбин
Михаил Халилуллин, Анна Зайцева, Роман Малышев, Тамара Кубанеишвили
Виталий Ерошеня
Пока Петербург обсуждает перерождение пространства, проверку новой «Кузни» прошел и самый востребованный актер-зумер и краш всех интеллектуальных альтушек Марк Эйдельштейн. До конца лета он буквально разрывается между континентами и городами: в Петербурге занят приключенческим фэнтези «Щелкунчик» Феликса Умярова, а в это же время в далеком Лос-Анджелесе — вторым сезоном ремейка «Мистер и миссис Смит». Так что готовимся к сюрпризам: спаун российского Тимоти Шаламе (то тут-то там!) вполне можно встретить на улицах Петербурга как минимум до конца августа.
Фото: Екатерина Сенина
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