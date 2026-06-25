Марк Эйдельштейн, театр «Озеро» за диджейским пультом и поп-ап клуб «Мыльный пузырь»: как прошел ребут «Кузни»

Десятилетие и мягкий ребут заметно изменили правила игры. На смену оглушительным поп-хитам, мини и высоким платформам пришли винил, приглушенный свет и первая глава нового клуба «Мыльный пузырь». Ее открытие доверили артистам театрального проекта «Озеро», которые на один вечер сменили сцену на диджейский пульт и поставили свои любимые пластинки. Сайд-проект в формате поп-апа будет появляться несколько раз в месяц и каждый раз менять жанр и площадку.

Kuznyahouse почти полностью сменила команду, сохранив лишь одну константу. Арт-директором пространства по-прежнему остается композитор и диджей Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere.