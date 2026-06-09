Борис Пиотровский, Алексей Миллер, Виктор Вексельберг на открытии ретроспективы Константина и Владимира Маковских в Музее Фаберже

Пока в Петербурге обсуждали сделки, инвестиции и новости ПМЭФ, в Шуваловском дворце открыли один из главных арт-блокбастеров сезона. Ради ретроспективы в Петербург привезли 168 произведений из музеев и частных собраний по всей стране — от Калининграда до Хабаровска. А со всего города (и из столицы!) съехались кажется весь истеблишмент. На Парадной лестнице в этот вечер было проще встретить знакомого куратора или коллекционера, чем найти свободный уголок.
Алексей Миллер
Анна Банщикова
К началу официальной части на галерее Парадной лестницы уже было тесно. Гости перемещались между залами дворца, останавливались у рояля и время от времени поглядывали на двери Белоколонного зала, которые до начала церемонии оставались закрытыми.
Светлана Мастранджело
Проект «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная» в Музее Фаберже торжественно представили по-настоящему громкие имена: вице-губернатор Борис Пиотровский, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и директор Музея Фаберже, коллекционер Владимир Воронченко.
Елена Нестерова
Инна Хегай
Владимир Назанский
Михаил Пунин, Анастасия Мартынова, Андрей Пунин
Галина Макарова
Ирина Граф и Влада Гельман
Причина такого ажиотажа понятна: в Петербург привезли 168 произведений Константина и Владимира Маковских из музеев и частных собраний всей страны. Больше всего разговоров на вернисаже, конечно, вызвали девять работ из собрания Государственного музея искусств Узбекистана — раньше их в России не показывали. Увидеть их можно вплоть до 13 сентября.
Фото: Игорь Иванов, Эдуард Фазлетдинов
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