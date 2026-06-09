Борис Пиотровский, Алексей Миллер, Виктор Вексельберг на открытии ретроспективы Константина и Владимира Маковских в Музее Фаберже

Пока в Петербурге обсуждали сделки, инвестиции и новости ПМЭФ, в Шуваловском дворце открыли один из главных арт-блокбастеров сезона. Ради ретроспективы в Петербург привезли 168 произведений из музеев и частных собраний по всей стране — от Калининграда до Хабаровска. А со всего города (и из столицы!) съехались кажется весь истеблишмент. На Парадной лестнице в этот вечер было проще встретить знакомого куратора или коллекционера, чем найти свободный уголок.