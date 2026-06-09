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Репортажи

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Борис Пиотровский, Алексей Миллер, Виктор Вексельберг на открытии ретроспективы Константина и Владимира Маковских в Музее Фаберже

Пока в Петербурге обсуждали сделки, инвестиции и новости ПМЭФ, в Шуваловском дворце открыли один из главных арт-блокбастеров сезона. Ради ретроспективы в Петербург привезли 168 произведений из музеев и частных собраний по всей стране — от Калининграда до Хабаровска. А со всего города (и из столицы!) съехались кажется весь истеблишмент. На Парадной лестнице в этот вечер было проще встретить знакомого куратора или коллекционера, чем найти свободный уголок. 

Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Алексей Миллер

Алексей Миллер

Виктор Вексельберг
Виктор Вексельберг
Владимир Воронченко
Владимир Воронченко
Анна Ялова
Анна Ялова
Юлия Матвиенко
Юлия Матвиенко
Мария Чеблакова, Кристина Сасонко. София Григорьева
Кристина Сасонко , Мария Чеблакова, София Григорьева
Рената Шакирова, Кимин Ким
Рената Шакирова, Кимин Ким
Мария Грудина, Юрий Грудин
Мария Грудина, Юрий Грудин
Анастасия Контарович
Анастасия Контарович
Алексей Михайлов. Наталья Михайлова
Алексей Михайлов, Наталья Михайлова
Наталья Плеханова, Ольга Таратынова
Ольга Таратынова, Наталья Плеханова
Анна Банщикова

Анна Банщикова

К началу официальной части на галерее Парадной лестницы уже было тесно. Гости перемещались между залами дворца, останавливались у рояля и время от времени поглядывали на двери Белоколонного зала, которые до начала церемонии оставались закрытыми.

Полина Сидихина
Полина Сидихина
Ангелина Карпухина, Елена Давыдова, Алиса Преснецова. Екатерина Мокроусова-Гульельми
Елена Давыдова, Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова, Екатерина Мокроусова-Гульельми
Мария Фурсова
Мария Фурсова
Анжелика Котова. Сергей Катасонов, Юлия Писарева, Вячеслав Поленов
Анжелика Котова, Сергей Катасонов, Юлия Писарева, Вячеслав Поленов
Вера Рейхет
Вера Рейхет
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Наталья Сиверина. Кирилл Овчинников
Наталья Сиверина, Кирилл Овчинников
Алексей Ким
Алексей Ким
Юрий Молодковец
Юрий Молодковец
Тима Шоки, Екатерина Баранова
Тима Шоки, Екатерина Баранова
Саша Карпова
Саша Карпова
Светлана Мастранджело

Светлана Мастранджело

Проект «Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и любовь небесная» в Музее Фаберже торжественно представили по-настоящему громкие имена: вице-губернатор Борис Пиотровский, глава «Газпрома» Алексей Миллер, президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и директор Музея Фаберже, коллекционер Владимир Воронченко. 

Екатерина Пучкова. Диана Ульрих
Екатерина Пучкова, Диана Ульрих
Данил Толмачев. Анастасия Ярмош
Данил Толмачев, Анастасия Ярмош
Елена Нестерова

Елена Нестерова

Инна Хегай

Инна Хегай

Владимир Назанский

Владимир Назанский

Михаил Пунин, Анастасия Мартынова, Андрей Пунин

Михаил Пунин, Анастасия Мартынова, Андрей Пунин

Галина Макарова

Галина Макарова

София Парфенова. Любовь Безрукова
София Парфенова, Любовь Безрукова
Ирина Граф и Влада Гельман

Ирина Граф и Влада Гельман

Лера Попова
Лера Попова

Причина такого ажиотажа понятна: в Петербург привезли 168 произведений Константина и Владимира Маковских из музеев и частных собраний всей страны. Больше всего разговоров на вернисаже, конечно, вызвали девять работ из собрания Государственного музея искусств Узбекистана — раньше их в России не показывали. Увидеть их можно вплоть до 13 сентября.

Фото: Игорь Иванов, Эдуард Фазлетдинов

Люди:
Юрий Грудин, София Парфенова, Рената Шакирова Полина Сидихина, Кимин Ким, Данил Толмачев, Кристина Сасонко , Саша Карпова, Анастасия Дианова, Елена Давыдова, Борис Пиотровский, Алексей Михайлов, Лера Попова, Мария Чеблакова, Анжелика Котова, Ангелина Карпухина, Алиса Преснецова, Анна Ялова, Мария Грудина, Мария Фурсова, Юлия Матвиенко, Наталья Сиверина, Алексей Ким, Владимир Воронченко, Ольга Таратынова, Вера Рейхет, Наталья Плеханова, Тима Шоки, Виктор Вексельберг, Екатерина Баранова, Юрий Молодковец, Анастасия Контарович, Екатерина Пучкова

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