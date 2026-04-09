Кира Турчак, Марина Гисич, Ксения Малич на открытии выставки «Страна Наума Грановского» в Левашовском хлебозаводе

8 апреля заработала экспозиция с кадрами легенды советской архитектурной фотографии — совместный проект образовательной школы Masters и московской Галереи Люмьер.
Наталья Литвинская, Полина Рашкина, Ксения Малич
Наум Грановский — один из главных фотолетописцев советской Москвы. Начинал лаборантом в ТАСС, дорос до собственного стиля, его открытки с видами столицы расходились миллионными тиражами. Но на новой выставке в Левашовском хлебозаводе показывают другого Грановского — того, что колесил по стране и снимал непарадную жизнь союзных республик.
Кадры из Ташкента, Еревана, Баку и десятка других городов долго пылились в архивах. Теперь их достали и развесили в бывших заводских цехах. Место подобрали в тон: хлебозавод 1930-х — ровесник многих зданий на снимках.
Ольга Шамаева и Артем Балаев
Даниил Филатов
Марк Алексеенко
Лена Адамова
Дмитрий Иванов и Диана Епифанова
Александр Гачков
Выставку сопроводили аудиогидом историка архитектуры Ксении Малич и исследовательским текстом искусствоведа Николая Васильева.
«Страна Наума Грановского» открыта до 7 июня.
