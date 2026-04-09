Кира Турчак, Марина Гисич, Ксения Малич на открытии выставки «Страна Наума Грановского» в Левашовском хлебозаводе

Наум Грановский — один из главных фотолетописцев советской Москвы. Начинал лаборантом в ТАСС, дорос до собственного стиля, его открытки с видами столицы расходились миллионными тиражами. Но на новой выставке в Левашовском хлебозаводе показывают другого Грановского — того, что колесил по стране и снимал непарадную жизнь союзных республик.

Кадры из Ташкента, Еревана, Баку и десятка других городов долго пылились в архивах. Теперь их достали и развесили в бывших заводских цехах. Место подобрали в тон: хлебозавод 1930-х — ровесник многих зданий на снимках.