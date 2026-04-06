Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Диана Вишнева, Мария Абашова на открытой репетиции musicAeterna

Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а также звездные солисты из Большого театра и Академии Рубинштейна — Ивета Симонян и Владислав Чижов — представили новое прочтение «Немецкого реквиема» Брамса 2 апреля в Большом зале Филармонии Шостаковича.

Ирина Пиотровская, Михаил Пиотровский
Диана Вишнева
Александр Сокуров, Анна Гусева
Александр Сокуров
Мария Абашова
Ксения Гощицкая
Анна Гусева, Виталий Полонский
Юлия Матвиенко
Петр Аксенов
Анастасия Дианова
Выступление стало частью Currentzis Lab — просветительского проекта под руководством Теодора Курентзиса, суть которого — приоткрыть внутреннюю кухню современной академической музыкальной сцены. В рамках открытых репетиций (офлайн в Петербурге и Москве и онлайн-трансляций) зрителю в реальном времени показывают, как дирижер интерпретирует классические произведения и работает с оркестром. Например, ранее musicAeterna показала работу над симфониями Густава Малера и Дмитрия Шостаковича.

Теодор Курентзис
Ивета Симонян

Владислав Чижов

Алексей Ньяга

Антон Микульский

Станислав Ершов, Михаил Мейлах

Денис Одум

Андрей Курпатов
Кроме «Немецкого реквиема» Брамса, в Филармонии исполнили «Песни уныния и печали» и «Надгробие для Штефана» Дьердя Куртага.

Александра Павлова

Валентин Федотов

Оксана Щенова, Илья Шахов

Валя Луценко, Марина Стародубцева, Артем Макоян

В Доме Радио запущена серия просветительских событий в рамках Лаборатории современного зрителя. В программе: встречи «Распева» с разучиванием фрагментов «Немецкого реквиема», лекции музыковедов Ольги Алюшиной и Светланы Савенко о Дьёрде Куртаге (композитору в этом году исполняется 100 лет!), а также пластический мастер-класс Валентины Луценко, посвящённый «минорному настроению» цикла «Песни уныния и печали».

Фото: Дима Егоров, Стас Левшин

