Михаил Пиотровский, Александр Сокуров, Диана Вишнева, Мария Абашова на открытой репетиции musicAeterna

Оркестр и хор musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, а также звездные солисты из Большого театра и Академии Рубинштейна — Ивета Симонян и Владислав Чижов — представили новое прочтение «Немецкого реквиема» Брамса 2 апреля в Большом зале Филармонии Шостаковича.
Выступление стало частью Currentzis Lab — просветительского проекта под руководством Теодора Курентзиса, суть которого — приоткрыть внутреннюю кухню современной академической музыкальной сцены. В рамках открытых репетиций (офлайн в Петербурге и Москве и онлайн-трансляций) зрителю в реальном времени показывают, как дирижер интерпретирует классические произведения и работает с оркестром. Например, ранее musicAeterna показала работу над симфониями Густава Малера и Дмитрия Шостаковича.
Ивета Симонян
Владислав Чижов
Алексей Ньяга
Антон Микульский
Станислав Ершов, Михаил Мейлах
Денис Одум
Кроме «Немецкого реквиема» Брамса, в Филармонии исполнили «Песни уныния и печали» и «Надгробие для Штефана» Дьердя Куртага.
В Доме Радио запущена серия просветительских событий в рамках Лаборатории современного зрителя. В программе: встречи «Распева» с разучиванием фрагментов «Немецкого реквиема», лекции музыковедов Ольги Алюшиной и Светланы Савенко о Дьёрде Куртаге (композитору в этом году исполняется 100 лет!), а также пластический мастер-класс Валентины Луценко, посвящённый «минорному настроению» цикла «Песни уныния и печали».
