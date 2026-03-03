К запуску коллекции «Цветы и шелк» также приурочили коллаборацию с Императорским фарфоровым заводом — изделия из костяного фарфора с принтом Pretty Flowers. Кофейная пара и блюдце для украшений представлены в нежно-голубом и золотом цветах. Эти предметы стали доступны со 2 марта в избранных магазинах марки постоянным клиентам в зависимости от суммы покупки — приятный бонус к весеннему обновлению гардероба.