Михаил Пиотровский, Марианна Максимовская, Клава Кока, Александр Цыпкин, Юлия Барановская на открытии цифрового проекта VK и Эрмитажа

«Один музей. Три взгляда» — это совместный проект Эрмитажа и VK, который соединяет музейное и виртуальное пространства. Для него совместно с научными сотрудниками и искусствоведами музея, а также специалистами отдела «Эрмитаж-медиа» были разработаны три тематических цифровых маршрута по 33 точкам с медиаперсонами в качестве ведущих. Каждый маршрут завершается в пространстве Галереи Растрелли. В медиазоне посетители с помощью специальных планшетов могут погрузиться в изучение коллекции шедевров Эрмитажа, создать автопортрет в стилях разных художников, раскрасить Зимний дворец или фрагменты из Лоджии Рафаэля и представить, как могли бы выглядеть часы «Павлин» Джеймса Кокса.