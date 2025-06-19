Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Михаил Пиотровский, Марианна Максимовская, Клава Кока, Александр Цыпкин, Юлия Барановская на открытии цифрового проекта VK и Эрмитажа

17 июня запустился проект «Один музей. Три взгляда» — три цифровых маршрута по Эрмитажу в сопровождении Сергея Минаева, Евгения Чебаткова и Клавы Коки.

В проекте реализуется метафора о диалоге между посетителем и музеем: в видеороликах и аудиоконтенте звучит «голос» Эрмитажа, который будто выступает рассказчиком. Во время маршрутов пользователей сопровождают журналист и писатель Сергей Минаев, стендап-комик Евгений Чебатков и певица Клава Кока. Их задача — обратить внимание аудитории на редкие экспонаты музея, малоизвестные факты и необычные детали в экспозиционных залах. Пройти по маршрутам можно с помощью чат-бота в сообществе Эрмитажа ВКонтакте или QR-кодов из залов музея.

Михаил Пиотровский
Олег Куракин
Михаил Пиотровский
Илья Куруч, Покрас Лампас
Олег Куракин
Покрас Лампас, Илья Куруч
Марианна Максимовская
Олег Куракин

Марианна Максимовская

Мария Хорева
Олег Куракин
Мария Хорева
Юлия Барановская
Денис Денисов
Юлия Барановская
Александр Цыпкин
Денис Денисов
Александр Цыпкин
Виктория Шелягова
Олег Куракин

Виктория Шелягова

Дмитрий Левицкий
Олег Куракин

Дмитрий Левицкий

Юлия Матвиенко
Олег Куракин
Юлия Матвиенко
Мария Грудина
Олег Куракин
Мария Грудина
Лидия Метельская
Олег Куракин
Лидия Метельская
Марина Гисич. с супругом
Олег Куракин
Марина Гисич, с супругом
Марк Лапин, Ксения Лапина
Денис Денисов
Марк Лапин, Ксения Лапина
Михаил Стацюк
Денис Денисов
Михаил Стацюк
Шорена Джинали
Денис Денисов
Шорена Джинали
Полина Сидихина
Денис Денисов
Полина Сидихина
Ринат Абдрахманов (Rinatto L_bank)
Олег Куракин

Ринат Абдрахманов (Rinatto L_bank) 

Евгений Давыдов, Александра Жаркова
Олег Куракин

Евгений Давыдов, Александра Жаркова

Вадим Навоенко, Татьяна Миронова
Олег Куракин
Вадим Навоенко, Татьяна Миронова
Кира Турчак, Марина Железнова
Олег Куракин
Кира Турчак, Марина Железнова
Дарина Алексеева
Олег Куракин

Дарина Алексеева

Якоб Суворов
Олег Куракин

Якоб Суворов

На торжественной презентации в Эрмитаже проект представили генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская и директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьtва. Первыми по цифровым маршрутам проекта «Один музей. Три взгляда» прошли Клава Кока, Марика Абдразакова, Виктория Шелягова, Марина Гисич, Юлия Барановская, Александр Цыпкин, Вика Чума, Анатолий Тимощук, Вадим Навоенко и Татьяна Миронова, Евгения Сероусова, Елизавета Шакира, Илья Куруч, Ирина Безрукова, Кира Турчак, Лидия Метельская, Мария Грудина, Марк и Ксения Лапины, Михаил Стацюк, Анна Цуканова-Котт, Покрас Лампас, Полина Сидихина и другие.

Анна Бутман
Денис Денисов

Анна Бутман

Александр Малич. Анастасия Антоненкова
Денис Денисов
Александр Малич, Анастасия Антоненкова
Данил Толмачев
Олег Куракин
Данил Толмачев
Анжелина Воронцова
Олег Куракин
Анжелина Воронцова
Алина Чичина
Денис Денисов
Алина Чичина
Вика Чума
Денис Денисов

Вика Чума

Вика Чума, Денис Казаков
Денис Денисов

Вика Чума, Денис Казаков

Ксения Зайцева
Олег Куракин

Ксения Зайцева

Мария Шахова, Максим Иксанов
Олег Куракин

Мария Шахова, Максим Иксанов 

Александр Карлявин
Олег Куракин

Александр Карлявин

Дарья Талалаева
Олег Куракин

Дарья Талалаева 

Ника Плеханова
Олег Куракин

Ника Плеханова

Денис Власенко
Олег Куракин

Денис Власенко

Дмитрий Власкин, Анна Бегунова
Денис Денисов

Дмитрий Власкин, Анна Бегунова

Дмитрий Рязанов. Лилия Рязанова
Олег Куракин
Дмитрий Рязанов, Лилия Рязанова
Григорий Туманов, Евгения Милова
Олег Куракин

Григорий Туманов, Евгения Милова 

Ирина Оганова
Олег Куракин
Ирина Оганова
Евгения Сероусова
Денис Денисов
Евгения Сероусова
Катя Рок
Денис Денисов
Катя Рок
Юлия Матвиенко, Шорена Джинали, Кира Турчак. Наталья Цыпленко
Денис Денисов
Шорена Джинали, Кира Турчак, Юлия Матвиенко, Марина Железнова, Наталья Цыпленко
Дарья Ксенз, Элина Гогорян
Денис Денисов

Дарья Ксенз, Элина Гогорян

Мария Воробьева
Денис Денисов

Мария Воробьева

Екатерина Минкевич
Олег Куракин

Екатерина Минкевич

Екатерина Чаннова, Даниил Краснов
Олег Куракин

Екатерина Чаннова, Даниил Краснов

Елизавета Шакира
Олег Куракин
Елизавета Шакира
Ирина Безрукова
Денис Денисов

Ирина Безрукова

Екатерина Земская

Екатерина Земская

Кирилл Коваленко
Олег Куракин

Кирилл Коваленко

«Один музей. Три взгляда» — это совместный проект Эрмитажа и VK, который соединяет музейное и виртуальное пространства. Для него совместно с научными сотрудниками и искусствоведами музея, а также специалистами отдела «Эрмитаж-медиа» были разработаны три тематических цифровых маршрута по 33 точкам с медиаперсонами в качестве ведущих. Каждый маршрут завершается в пространстве Галереи Растрелли. В медиазоне посетители с помощью специальных планшетов могут погрузиться в изучение коллекции шедевров Эрмитажа, создать автопортрет в стилях разных художников, раскрасить Зимний дворец или фрагменты из Лоджии Рафаэля и представить, как могли бы выглядеть часы «Павлин» Джеймса Кокса.
Клава Кока
А. Бронников

Клава Кока

Клава Кока
А. Бронников

Клава Кока

Евгений Чебатков
А. Бронников

Евгений Чебатков

Евгений Чебатков
А. Бронников

Евгений Чебатков

Сергей Минаев
А. Бронников
Сергей Минаев
Сергей Минаев, Михаил Пиотровский
А. Бронников
Сергей Минаев, Михаил Пиотровский
Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Вадим Навоенко, Полина Сидихина, Данил Толмачев Александр Малич, Илья Куруч, Татьяна Миронова, Евгения Сероусова, Дмитрий Рязанов, Мария Грудина, Ксения Лапина, Михаил Стацюк, Марк Лапин, Юлия Матвиенко, Елизавета Шакира, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Кира Турчак, Мария Хорева, Алина Чичина, Юлия Барановская, Александр Цыпкин, Покрас Лампас, Шорена Джинали, Михаил Пиотровский, Катя Рок, Марина Железнова, Марина Гисич, Анжелина Воронцова, Сергей Минаев

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: