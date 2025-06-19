Михаил Пиотровский, Марианна Максимовская, Клава Кока, Александр Цыпкин, Юлия Барановская на открытии цифрового проекта VK и Эрмитажа

17 июня запустился проект «Один музей. Три взгляда» — три цифровых маршрута по Эрмитажу в сопровождении Сергея Минаева, Евгения Чебаткова и Клавы Коки.
В проекте реализуется метафора о диалоге между посетителем и музеем: в видеороликах и аудиоконтенте звучит «голос» Эрмитажа, который будто выступает рассказчиком. Во время маршрутов пользователей сопровождают журналист и писатель Сергей Минаев, стендап-комик Евгений Чебатков и певица Клава Кока. Их задача — обратить внимание аудитории на редкие экспонаты музея, малоизвестные факты и необычные детали в экспозиционных залах. Пройти по маршрутам можно с помощью чат-бота в сообществе Эрмитажа ВКонтакте или QR-кодов из залов музея.
Марианна Максимовская
Виктория Шелягова
Дмитрий Левицкий
Ринат Абдрахманов (Rinatto L_bank)
Евгений Давыдов, Александра Жаркова
Дарина Алексеева
Якоб Суворов
На торжественной презентации в Эрмитаже проект представили генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская и директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьtва. Первыми по цифровым маршрутам проекта «Один музей. Три взгляда» прошли Клава Кока, Марика Абдразакова, Виктория Шелягова, Марина Гисич, Юлия Барановская, Александр Цыпкин, Вика Чума, Анатолий Тимощук, Вадим Навоенко и Татьяна Миронова, Евгения Сероусова, Елизавета Шакира, Илья Куруч, Ирина Безрукова, Кира Турчак, Лидия Метельская, Мария Грудина, Марк и Ксения Лапины, Михаил Стацюк, Анна Цуканова-Котт, Покрас Лампас, Полина Сидихина и другие.
Анна Бутман
Вика Чума
Вика Чума, Денис Казаков
Ксения Зайцева
Мария Шахова, Максим Иксанов
Александр Карлявин
Дарья Талалаева
Ника Плеханова
Денис Власенко
Дмитрий Власкин, Анна Бегунова
Григорий Туманов, Евгения Милова
Дарья Ксенз, Элина Гогорян
Мария Воробьева
Екатерина Минкевич
Екатерина Чаннова, Даниил Краснов
Ирина Безрукова
Екатерина Земская
Кирилл Коваленко
Клава Кока
Клава Кока
Евгений Чебатков
Евгений Чебатков
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