исполнительный директор WONE Hotels

«В числе главных ценностей нашей организации — забота. Она начинается с внимания друг к другу, к коллегам, сотрудникам, которые потом транслируют это отношение нашим гостям. А как не заботиться о тех, кому это необходимо в первую очередь? Я уверена: те возможности, которые у нас есть, даются для помощи другим. Когда в моей жизни появились “Перспективы”, я поняла, что это идеальный вариант, как я могу помогать и при этом точно знать, что помощь дойдет для адресата».