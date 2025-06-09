27 мая в арт-отеле Vasilievsky в третий раз состоялся благотворительный вечер «В Петербурге светло». На поддержку людей с тяжелой инвалидностью — подопечных благотворительной организации «Перспективы» — было собрано 3 миллиона 50 тысяч рублей.
В этом году соорганизатором вечера выступила галерея современного искусства Open You Gallery. Собранные средства пойдут на поддержку и развитие творческих студий «Перспектив», работающих в Доме социального обслуживания «Петергоф» (ПНИ № 3), где люди с тяжелой инвалидностью и ментальными особенностями могут реализовывать свои таланты и благодаря искусству становиться видимыми для общества.
Наталья Шумакова, исполнительный директор WONE Hotels
Юлия Дашкевич, Елена Адамова, сооснователи галереи современного искусства Open You Gallery
Евгения Соколовская, директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы»
Екатерина Таранченко, исполнительный директор благотворительной организации «Перспективы»
Юлия Дашкевич, Елена Адамова
сооснователи галереи современного искусства Open You Gallery
«Художники абсолютно безвозмездно предоставили свои произведения, хотя не все они постоянные резиденты галереи. Авторов мы в основном набирали посредством Open сall — открытого приема заявок. Мы не ожидали, что будет такой большой отклик: те, чью работу не взяли, потом перезванивали и спрашивали, почему. Настолько всем откликнулась эта идея — с помощью своего искусства поддержать особых коллег в их стремлении творить».
Ведущим благотворительного аукциона стал Александр Малич — директор Александринского театра, ведущий, журналист, продюсер. Музыкант Вова Чё Морале исполнил песню «В Петербурге светло», которую написал специально для «Перспектив». Теперь она становится гимном всего благотворительного Петербурга.
Евгения Соколовская
директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы»
«Художники, скульпторы, ценители искусства объединяются, чтобы помочь людям с тяжелой инвалидностью, которые живут в изолированных условиях интернатов. Прекрасно, что это становится хорошей городской традицией начала сезона белых ночей, традицией отмечать день рождения Петербурга благотворительным мероприятием. Нашу регулярную помощь получают 121 человек. Мы видим, как меняются подопечные, когда начинают заниматься с медиаторами в арт-студии, как с помощью искусства их жизнь обретает новый смысл. Многие художники арт-студии “Перспектив” уже выработали свой узнаваемый стиль и приобрели известность за пределами интерната. Сейчас в Главном штабе Эрмитажа идет выставка работ Виталия Колузаева и Кирилла Шмыркова. Художников, которые выросли в детском доме и большую часть жизни прожили в закрытом интернате, но получили возможность развить свой творческий потенциал благодаря поддержке неравнодушных людей».
Наталья Шумакова
исполнительный директор WONE Hotels
«В числе главных ценностей нашей организации — забота. Она начинается с внимания друг к другу, к коллегам, сотрудникам, которые потом транслируют это отношение нашим гостям. А как не заботиться о тех, кому это необходимо в первую очередь? Я уверена: те возможности, которые у нас есть, даются для помощи другим. Когда в моей жизни появились “Перспективы”, я поняла, что это идеальный вариант, как я могу помогать и при этом точно знать, что помощь дойдет для адресата».
Все, кто тоже хотел бы поддержать работу особых мастерских «Перспектив» в интернате Петергофа, могут сделать это на странице проекта «Норма жизни».
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