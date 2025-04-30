Как прошел большой благотворительный Пасхальный концерт ювелирного дома Russkaya Skazka

В мемориальном зале императора Александра III, отделанном розовым карельским мрамором, звучали лучшие произведения мировой музыкальной классики. Балтийский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Артема Абашева открыл концерт Полонезом из оперы «Евгений Онегин», продолжили концерт вальсы Верди и арии Моцарта и Бизе и музыкальные темы из опер Римского-Корсакова. Солисткой концерта стала неподражаемая оперная дива Элеонора Макарова. Музыку дополнили балетные номера, исполненные учениками «Школы классического танца».