18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Как прошел большой благотворительный Пасхальный концерт ювелирного дома Russkaya Skazka

Музыкальный вечер был организован в Российском этнографическом музее при поддержке Императорского Православного Палестинского общества и Русского музыкального общества.

Петр Аксенов. Лариса Николаевна Шеховцова
Петр Аксенов, Лариса Николаевна Шеховцова
Варвара и Анна Семак

Варвара и Анна Семак

Александра Бурд

Александра Бурд

Галина Дворянкина

Галина Дворянкина

Петр Аксенов. Пётр Аксёнов и Инна Матусевич (4Lemons)
Петр Аксенов, Пётр Аксёнов и Инна Матусевич (4Lemons)
Диана Куницына

Диана Куницына

Ксения Мезенцева

Ксения Мезенцева

Мария Грудина
Мария Грудина
Мария Чумакова, Роман Гребенец

Мария Чумакова, Роман Гребенец

Андрей и Полина Павлович

Андрей и Полина Павлович

Полина Павлович

Полина Павлович

В мемориальном зале императора Александра III, отделанном розовым карельским мрамором, звучали лучшие произведения мировой музыкальной классики. Балтийский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Артема Абашева открыл концерт Полонезом из оперы «Евгений Онегин», продолжили концерт вальсы Верди и арии Моцарта и Бизе и музыкальные темы из опер Римского-Корсакова. Солисткой концерта стала неподражаемая оперная дива Элеонора Макарова. Музыку дополнили балетные номера, исполненные учениками «Школы классического танца».

Петр Аксенов. Элеонора Макарова
Петр Аксенов, Элеонора Макарова
Александра Свирская

Александра Свирская

Пётр Аксёнов и команда 4Lemons

Пётр Аксёнов и команда 4Lemons

Пётр Аксёнов, Виктория Давыдова, Илья Давыдов

Пётр Аксёнов, Виктория Давыдова, Илья Давыдов

Элеонора Макарова

Элеонора Макарова

Влада Гельман, Никита Куницын и Диана Куницына

Влада Гельман, Никита Куницын и Диана Куницына

Ольга Малярова, Элеонора Макарова

Ольга Малярова, Элеонора Макарова

Мария Севостьянова

Мария Севостьянова

Илья и Виктория Давыдовы

Илья и Виктория Давыдовы

Максим и Мария Баровы

Максим и Мария Баровы

Дресс-кодом для дам были заявлены розовый и лимонный оттенки и украшения из новой весенней коллекции «Русской сказки» — в том числе неповторимые пасхальные колье.

Священник Геннадий Титов, Полина Павлович и Пётр Аксёнов

Священник Геннадий Титов, Полина Павлович и Пётр Аксёнов

Добрым результатом вечера стала серьезная финансовая поддержка социального проекта Марфо-Мариинской обители в Москве, а именно Центра психологической помощи многодетным семьям, которому помогли гости вечера и ювелирный дом Russkaya Skazka. Также помощь в организации вечера оказали компания 4Lemons, дизайнер Ольга Малярова и историческая винодельня «Новый свет».

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Петр Аксенов, Мария Грудина

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: