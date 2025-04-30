Как прошел большой благотворительный Пасхальный концерт ювелирного дома Russkaya Skazka

Музыкальный вечер был организован в Российском этнографическом музее при поддержке Императорского Православного Палестинского общества и Русского музыкального общества.
Варвара и Анна Семак
Александра Бурд
Галина Дворянкина
Диана Куницына
Ксения Мезенцева
Мария Чумакова, Роман Гребенец
Андрей и Полина Павлович
Полина Павлович
В мемориальном зале императора Александра III, отделанном розовым карельским мрамором, звучали лучшие произведения мировой музыкальной классики. Балтийский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Артема Абашева открыл концерт Полонезом из оперы «Евгений Онегин», продолжили концерт вальсы Верди и арии Моцарта и Бизе и музыкальные темы из опер Римского-Корсакова. Солисткой концерта стала неподражаемая оперная дива Элеонора Макарова. Музыку дополнили балетные номера, исполненные учениками «Школы классического танца».
Александра Свирская
Пётр Аксёнов и команда 4Lemons
Пётр Аксёнов, Виктория Давыдова, Илья Давыдов
Элеонора Макарова
Влада Гельман, Никита Куницын и Диана Куницына
Ольга Малярова, Элеонора Макарова
Мария Севостьянова
Илья и Виктория Давыдовы
Максим и Мария Баровы
Дресс-кодом для дам были заявлены розовый и лимонный оттенки и украшения из новой весенней коллекции «Русской сказки» — в том числе неповторимые пасхальные колье.
Добрым результатом вечера стала серьезная финансовая поддержка социального проекта Марфо-Мариинской обители в Москве, а именно Центра психологической помощи многодетным семьям, которому помогли гости вечера и ювелирный дом Russkaya Skazka. Также помощь в организации вечера оказали компания 4Lemons, дизайнер Ольга Малярова и историческая винодельня «Новый свет».
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