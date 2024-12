Landscape: открытие флагманского бутика нового петербургского бренда

Главным сюжетом вечера стал показ новой зимней коллекции The light and the shadows. В визуальном коде коллекции соприкасаются лишь тени и свет (больше ничего лишнего!). Только синергия природных оттенков, тональностей черного, белого и серого. Интеллектуальный минимализм работает в выигрышном альянсе с натуральными итальянскими тканями: в The light and the shadows используются кашемир, шифон, шелк, лен, шерсть и другие премиальные материалы.