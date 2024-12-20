Landscape: открытие флагманского бутика нового петербургского бренда

Елена Лес пришла в моду с хорошим бэкграундом: высшее образование в области социологии, руководящие позиции в компаниях, большой опыт собственного бизнеса в ландшафтном проектировании. Получив образование в престижной парижской школе моды Mod’Art International и пройдя курс MBA in fashion and luxury goods, в 2023 году дизайнер основала бренд интеллектуальной моды Landscape в Петербурге.

Название марки отсылает к глубокой, сложной и мистической красоте северной природы, которая с детства вдохновляла Елену. Натуральные цвета, бионические формы, «живые» неоднородные поверхности — камень, мох, текстура водной глади, древесная кора — все эти слагаемые сплетаются воедино.