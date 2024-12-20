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Репортажи

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Landscape: открытие флагманского бутика нового петербургского бренда

Гостей принимала основательница и дизайнер модного дома Елена Лес. Первыми на встрече с брендом побывали Ирина Оганова, Полина Сидихина, Мария Грудина, Анита Фазли, Валерия Скуратова. Они посетили новый fashion-спот и познакомились с зимней коллекцией The light and the shadows на показе.

 

 

Елена Лес
Елена Лес
Ирина Оганова
Ирина Оганова
Полина Сидихина
Полина Сидихина
Мария Грудина. Мария Дворянкина, Василисса Грудина
Мария Грудина, Мария Дворянкина, Василисса Грудина
Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова)
Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова)
Анита Фазли
Анита Фазли
Валерия Скуратова
Валерия Скуратова
Ксения Багрова

Ксения Багрова

Ирина Граф

Ирина Граф

Юлия Большакова

Юлия Большакова

Елена Лес пришла в моду с хорошим бэкграундом: высшее образование в области социологии, руководящие позиции в компаниях, большой опыт собственного бизнеса в ландшафтном проектировании. Получив образование в престижной парижской школе моды Mod’Art International и пройдя курс MBA in fashion and luxury goods, в 2023 году дизайнер основала бренд интеллектуальной моды Landscape в Петербурге.

Название марки отсылает к глубокой, сложной и мистической красоте северной природы, которая с детства вдохновляла Елену. Натуральные цвета, бионические формы, «живые» неоднородные поверхности — камень, мох, текстура водной глади, древесная кора — все эти слагаемые сплетаются воедино.

Анна Ражева

Анна Ражева

Эльмира Тулебаева

Эльмира Тулебаева

Анастасия Решетникова

Анастасия Решетникова

Лаура Каменева

Лаура Каменева

Диана Элиас

Диана Элиас

Полина Шевцова
Полина Шевцова
Екатерина Баранова

Екатерина Баранова

Татьяна Буракова

Татьяна Буракова

Юлия Осипова

Юлия Осипова

Николь Карона

Николь Карона

Елена Лес. Лаура Каменева, Николь Карона, Анастасия Варавина
Елена Лес, Лаура Каменева, Николь Карона,  Анастасия Варавина
Александра Минеева

Александра Минеева

Тима Шоки
Тима Шоки
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Мария Ябжанова

Мария Ябжанова

Ольга Бичия

Ольга Бичия

Анастасия Артемьева

Анастасия Артемьева

Лена Голова
Лена Голова
Татьяна Курсин, Марина Московченко

Татьяна Курсин, Марина Московченко

Галина Голованова (Дворянкина). Мария Дворянкина, Диана Элиас
Галина Голованова (Дворянкина), Мария Дворянкина, Диана Элиас

Главным сюжетом вечера стал показ новой зимней коллекции The light and the shadows. В визуальном коде коллекции соприкасаются лишь тени и свет (больше ничего лишнего!). Только синергия природных оттенков, тональностей черного, белого и серого. Интеллектуальный минимализм работает в выигрышном альянсе с натуральными итальянскими тканями: в The light and the shadows используются кашемир, шифон, шелк, лен, шерсть и другие премиальные материалы.

 

 

 

Елена Лес

Основательница и дизайнер модного дома Landscape

«Бренд родился из представления о красоте, которая находится в природе, в ее гармонических формах, красивых поверхностях, оттенках, и дает человеку вдохновение для жизни. Landscape — не только про природный, но и окружающий нас каждый день ландшафт: про город, архитектуру, сообщество, людей вокруг нас, совершающих с нами открытия и меняющих мир.

Коллекция The light and the shadows — о том, как важно искать свой свет в сегодняшней неоднозначной реальности, в творчестве, искусстве, созидании». 

 

Алиша Зентер

Алиша Зентер

Ксения Дубяго
Ксения Дубяго
Анастасия Варавина

Анастасия Варавина

Мария Ситник
Мария Ситник
Анастасия Дьякова

Анастасия Дьякова

Ольга Свиридова

Ольга Свиридова

Анна Озерова

Анна Озерова

Мария Федорова

Мария Федорова

Ксения Малютина

Ксения Малютина

Саша Секержицкая
Саша Секержицкая

Пространство Landscape расположилось по соседству с  бутиками Старо-Невского проспекта — в бывшем доходном доме архитектора Карла Карловича Шмидта (прекрасный образец северного модерна и объект культурного наследия!). Чистые линии, природные оттенки и лаконичный интерьер модного дома от петербургского дизайнера Ксении Новиковой нашли идеальный баланс с модернистской архитектурой здания. Особый акцент в оформлении мероприятия сыграл цветочный декор, за который отвечала студия G.flowers. Черные каллы стали символом новой коллекции.

 

 

 

Фото: Анастасия Большакова

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Люди:
Елена Лес, Галина Голованова (Дворянкина), Полина Сидихина Мария Ситник, Кристина Аксенова-Шабловская (Кокшарова), Полина Шевцова, Валерия Скуратова, Саша Секержицкая, Анита Фазли, Лена Голова, Мария Грудина, Елизавета Замарина, Ирина Оганова, Ксения Дубяго, Тима Шоки

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