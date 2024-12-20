Landscape: открытие флагманского бутика нового петербургского бренда

Гостей принимала основательница и дизайнер модного дома Елена Лес. Первыми на встрече с брендом побывали Ирина Оганова, Полина Сидихина, Мария Грудина, Анита Фазли, Валерия Скуратова. Они посетили новый fashion-спот и познакомились с зимней коллекцией The light and the shadows на показе.
Ксения Багрова
Ирина Граф
Юлия Большакова
Елена Лес пришла в моду с хорошим бэкграундом: высшее образование в области социологии, руководящие позиции в компаниях, большой опыт собственного бизнеса в ландшафтном проектировании. Получив образование в престижной парижской школе моды Mod’Art International и пройдя курс MBA in fashion and luxury goods, в 2023 году дизайнер основала бренд интеллектуальной моды Landscape в Петербурге.
Название марки отсылает к глубокой, сложной и мистической красоте северной природы, которая с детства вдохновляла Елену. Натуральные цвета, бионические формы, «живые» неоднородные поверхности — камень, мох, текстура водной глади, древесная кора — все эти слагаемые сплетаются воедино.
Анна Ражева
Эльмира Тулебаева
Анастасия Решетникова
Лаура Каменева
Диана Элиас
Екатерина Баранова
Татьяна Буракова
Юлия Осипова
Николь Карона
Александра Минеева
Мария Ябжанова
Ольга Бичия
Анастасия Артемьева
Татьяна Курсин, Марина Московченко
Главным сюжетом вечера стал показ новой зимней коллекции The light and the shadows. В визуальном коде коллекции соприкасаются лишь тени и свет (больше ничего лишнего!). Только синергия природных оттенков, тональностей черного, белого и серого. Интеллектуальный минимализм работает в выигрышном альянсе с натуральными итальянскими тканями: в The light and the shadows используются кашемир, шифон, шелк, лен, шерсть и другие премиальные материалы.
Елена Лес
Основательница и дизайнер модного дома Landscape
«Бренд родился из представления о красоте, которая находится в природе, в ее гармонических формах, красивых поверхностях, оттенках, и дает человеку вдохновение для жизни. Landscape — не только про природный, но и окружающий нас каждый день ландшафт: про город, архитектуру, сообщество, людей вокруг нас, совершающих с нами открытия и меняющих мир.
Коллекция The light and the shadows — о том, как важно искать свой свет в сегодняшней неоднозначной реальности, в творчестве, искусстве, созидании».
Алиша Зентер
Анастасия Варавина
Анастасия Дьякова
Ольга Свиридова
Анна Озерова
Мария Федорова
Ксения Малютина
Пространство Landscape расположилось по соседству с бутиками Старо-Невского проспекта — в бывшем доходном доме архитектора Карла Карловича Шмидта (прекрасный образец северного модерна и объект культурного наследия!). Чистые линии, природные оттенки и лаконичный интерьер модного дома от петербургского дизайнера Ксении Новиковой нашли идеальный баланс с модернистской архитектурой здания. Особый акцент в оформлении мероприятия сыграл цветочный декор, за который отвечала студия G.flowers. Черные каллы стали символом новой коллекции.
Фото: Анастасия Большакова
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