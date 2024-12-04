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Яна Милорадовская, Александр Малич, Анна Нова, Кристина Березовская: как прошел предновогодний гала-ужин в отеле «Астория»

Предновогоднее время — сказочная пора. Именно в этот момент проходят самые яркие и красивые гала-вечеров. Одним из первых в этом году свое предпраздничное мероприятие провел отель «Астория», собрав друзей на торжественный ужин вместе с ювелирным домом Alrosa.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Александр Малич
Александр Малич
Анна Нова
Анна Нова
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Алексей Городнев
Алексей Городнев
Татьяна Миронова
Татьяна Миронова

Среди тех, кто несмотря на непогоду за окном и нескончаемые дедлайны, смог добраться до старинного здания, построенного по проекту Фёдора Ивановича Лидваля в неоклассическом стиле, были: Яна Милорадовская, Александр Малич, Кристина Березовская, Анна Нова и многие другие представители петербургского истеблишмента. 

Никита Кобелев

Никита Кобелев 

Екатерина Галанова
Екатерина Галанова
Кристина Аксенова-Шабловская

Кристина Аксенова-Шабловская 

Ирина Зыкова, Герольд Хельд

Ирина Зыкова, Герольд Хельд

Евгения Башмакова, Кристина Аксенова-Шабловская

Евгения Башмакова, Кристина Аксенова-Шабловская 

Эрик Согомонян

Эрик Согомонян 

Алексей Ким. Татьяна Новоченко
Алексей Ким, Татьяна Новоченко 
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Люди:
Александр Малич, Татьяна Миронова, Кристина Березовская Алексей Городнев, Анна Нова, Алексей Ким, Екатерина Галанова, Яна Милорадовская

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