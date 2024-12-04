Яна Милорадовская, Александр Малич, Анна Нова, Кристина Березовская: как прошел предновогодний гала-ужин в отеле «Астория»

Предновогоднее время — сказочная пора. Именно в этот момент проходят самые яркие и красивые гала-вечеров. Одним из первых в этом году свое предпраздничное мероприятие провел отель «Астория», собрав друзей на торжественный ужин вместе с ювелирным домом Alrosa.
Среди тех, кто несмотря на непогоду за окном и нескончаемые дедлайны, смог добраться до старинного здания, построенного по проекту Фёдора Ивановича Лидваля в неоклассическом стиле, были: Яна Милорадовская, Александр Малич, Кристина Березовская, Анна Нова и многие другие представители петербургского истеблишмента.
Никита Кобелев
Кристина Аксенова-Шабловская
Ирина Зыкова, Герольд Хельд
Евгения Башмакова, Кристина Аксенова-Шабловская
Эрик Согомонян
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