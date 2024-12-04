Яна Милорадовская, Александр Малич, Анна Нова, Кристина Березовская: как прошел предновогодний гала-ужин в отеле «Астория»

Предновогоднее время — сказочная пора. Именно в этот момент проходят самые яркие и красивые гала-вечеров. Одним из первых в этом году свое предпраздничное мероприятие провел отель «Астория», собрав друзей на торжественный ужин вместе с ювелирным домом Alrosa.