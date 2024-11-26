Мария Грудина, Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Анна Семак и другие на благотворительном ужине Russkaya Skazka

В Белоколонном зале особняка Ивана Шувалова, построенном по проекту архитектора Чевакинского в стиле елизаветинского барокко, собрались представители истеблишмента Петербурга и Москвы. Среди гостей вечера, занявших свое место за столом, украшенным керамическими коронами и рушниками с вышитыми на них двуглавыми орлами, были: Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Мария Грудина, Анна Семак, Яна Рудковская, Елена Летучая, Константин и Ольга Андрикопулос и многие другие. В этом году собравшиеся на благотворительном вечера помогли собрать средства на развитие фонда по борьбе с инсультом «Орби».