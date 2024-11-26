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Мария Грудина, Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Анна Семак и другие на благотворительном ужине Russkaya Skazka

В преддверии Нового года ювелирный дом Russkaya Skazka устроил настоящую сказку для своих клиентов и друзей – основатель бренда Петр Аксенов дал гала-вечер в стиле «русский ампир» в Шуваловском дворце на набережной реки Мойки, в величественном музее Фаберже. 

Мария Грудина, Шорена Джинали, Юлия Матвиенко
Мария Грудина, Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Анна Семак
Петр Аксенов. с матерью
Петр Аксенов, с матерью 
Яна Рудковская
Яна Рудковская
Елена Летучая

Елена Летучая

Константин Андрикопулос. Ольга Андрикопулос
Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулос
Софья Бычкова, Ирина Бычкова

Софья Бычкова, Ирина Бычкова 

Мария Грудина, Петр Аксенов, Анна Семак
Мария Грудина, Петр Аксенов, Анна Семак, Шорена Джинали
Мария Чеблакова
Мария Чеблакова

В Белоколонном зале особняка Ивана Шувалова, построенном по проекту архитектора Чевакинского в стиле елизаветинского барокко, собрались представители истеблишмента Петербурга и Москвы. Среди гостей вечера, занявших свое место за столом, украшенным керамическими коронами и рушниками с вышитыми на них двуглавыми орлами, были: Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Мария Грудина, Анна Семак, Яна Рудковская, Елена Летучая, Константин и Ольга Андрикопулос и многие другие. В этом году собравшиеся на благотворительном вечера помогли собрать средства на развитие фонда по борьбе с инсультом «Орби». 

Ярким дополнением гала-вечера стал концерт для двух роялей в исполнении лауреатов международных конкурсов Алексея Григорьева и Юрия Полосьмакова. Музыканты, вдохновленные атмосферой, обратились к произведениям А. П. Бородина, Клода Дебюсси, Мориса Равеля и С. В. Рахманинова. Кульминацией стало выступление хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии. 

Павел Иванов, Мария Иванова
Мария Иванова, Павел Иванов
Мария Чумакова, Роман Гребенец

Мария Чумакова, Роман Гребенец

Елена Марута

Елена Марута

Александра Бурд

Александра Бурд

Светлана Видман

Светлана Видман

После ужина гости Петра Аксенова смогли прогуляться по музею Фаберже и осмотреть подарки, преподносимые императорам Александру III и Николаю II. Еще одним объектом, приковавшим взгляды собравшихся, стала праздничная елка, созданная артелью мастеров компании Russkaya Skazka специально для культурной институции. 

Фото: Андрей Цветков

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Люди:
Мария Иванова, Мария Чеблакова, Петр Аксенов Мария Грудина, Юлия Матвиенко, Анна Семак, Павел Иванов, Шорена Джинали, Константин Андрикопулос, Яна Рудковская

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