Мария Грудина, Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Анна Семак и другие на благотворительном ужине Russkaya Skazka

В преддверии Нового года ювелирный дом Russkaya Skazka устроил настоящую сказку для своих клиентов и друзей – основатель бренда Петр Аксенов дал гала-вечер в стиле «русский ампир» в Шуваловском дворце на набережной реки Мойки, в величественном музее Фаберже.
Елена Летучая
Софья Бычкова, Ирина Бычкова
В Белоколонном зале особняка Ивана Шувалова, построенном по проекту архитектора Чевакинского в стиле елизаветинского барокко, собрались представители истеблишмента Петербурга и Москвы. Среди гостей вечера, занявших свое место за столом, украшенным керамическими коронами и рушниками с вышитыми на них двуглавыми орлами, были: Шорена Джинали, Юлия Матвиенко, Мария Грудина, Анна Семак, Яна Рудковская, Елена Летучая, Константин и Ольга Андрикопулос и многие другие. В этом году собравшиеся на благотворительном вечера помогли собрать средства на развитие фонда по борьбе с инсультом «Орби».
Ярким дополнением гала-вечера стал концерт для двух роялей в исполнении лауреатов международных конкурсов Алексея Григорьева и Юрия Полосьмакова. Музыканты, вдохновленные атмосферой, обратились к произведениям А. П. Бородина, Клода Дебюсси, Мориса Равеля и С. В. Рахманинова. Кульминацией стало выступление хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
Мария Чумакова, Роман Гребенец
Елена Марута
Александра Бурд
Светлана Видман
После ужина гости Петра Аксенова смогли прогуляться по музею Фаберже и осмотреть подарки, преподносимые императорам Александру III и Николаю II. Еще одним объектом, приковавшим взгляды собравшихся, стала праздничная елка, созданная артелью мастеров компании Russkaya Skazka специально для культурной институции.
Фото: Андрей Цветков
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