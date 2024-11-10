Хайди Клум, Шарлиз Терон, Пэрис Хилтон, Кэти Перри и другие на гала-вечере Baby2Baby

Парад гала-вечеров продолжается! И вновь звезды встречаются в Лос-Анджелесе: на этот раз благотворительная организация, занимающаяся помощью малообеспеченным семьям, собрала селебритис из А-листа на мероприятие в Тихоокеанском центре дизайна. Среди гостей вечера были представители шоу-бизнеса, модели, артисты и многие другие.
Гала-концерт Baby2Baby стал уже доброй звездной традицией: ежегодно благотворительная организация, во главе которой стоят Джессика Альба, Николь Ричи и другие знаменитости, собирает средства на одежду и игрушки для детей сирот и тех, кто пострадал от домашнего насилия. Этим вечером награду Giving Tree Award получила Шарлиз Терон — актриса была отмечена за активную работу с организациями, занимающимися профилактикой насилия над женщинами, а также ВИЧ среди молодежи. До этого награды Giving Tree Award удостаивались Ким Кардашьян, Крисси Тейген, Керри Вашингтон, Гвинет Пэлтроу и другие.
Также благотворительный гала-вечер посетили Пэрис Хилтон, Кэти Перри, Дженнифер Гарнер, Эшли Грэм, Хайди Клум и другие.
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