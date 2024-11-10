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Хайди Клум, Шарлиз Терон, Пэрис Хилтон, Кэти Перри и другие на гала-вечере Baby2Baby

Парад гала-вечеров продолжается! И вновь звезды встречаются в Лос-Анджелесе: на этот раз благотворительная организация, занимающаяся помощью малообеспеченным семьям, собрала селебритис из А-листа на мероприятие в Тихоокеанском центре дизайна. Среди гостей вечера были представители шоу-бизнеса, модели, артисты и многие другие. 

Шарлиз Терон
Getty

Шарлиз Терон

Кэти Перри
Getty

Кэти Перри

Пэрис Хилтон
Getty

Пэрис Хилтон

Хайди Клум
Getty

Хайди Клум

Эшли Грэм
Getty

Эшли Грэм

Гала-концерт Baby2Baby стал уже доброй звездной традицией: ежегодно благотворительная организация, во главе которой стоят Джессика Альба, Николь Ричи и другие знаменитости, собирает средства на одежду и игрушки для детей сирот и тех, кто пострадал от домашнего насилия. Этим вечером награду Giving Tree Award получила Шарлиз Терон — актриса была отмечена за активную работу с организациями, занимающимися профилактикой насилия над женщинами, а также ВИЧ среди молодежи. До этого награды Giving Tree Award удостаивались Ким Кардашьян, Крисси Тейген, Керри Вашингтон, Гвинет Пэлтроу и другие. 

Джессика Альба и Кэш Уоррен
Getty

Джессика Альба и Кэш Уоррен

Миранда Керр
Getty

Миранда Керр

Дженнифер Гарнер
Getty

Дженнифер Гарнер

Крисси Тейген и Джон Ледженд
Getty

Крисси Тейген и Джон Ледженд

София Ричи
Getty

София Ричи

Также благотворительный гала-вечер посетили Пэрис Хилтон, Кэти Перри, Дженнифер Гарнер, Эшли Грэм, Хайди Клум и другие. 

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