Хайди Клум, Шарлиз Терон, Пэрис Хилтон, Кэти Перри и другие на гала-вечере Baby2Baby

Гала-концерт Baby2Baby стал уже доброй звездной традицией: ежегодно благотворительная организация, во главе которой стоят Джессика Альба, Николь Ричи и другие знаменитости, собирает средства на одежду и игрушки для детей сирот и тех, кто пострадал от домашнего насилия. Этим вечером награду Giving Tree Award получила Шарлиз Терон — актриса была отмечена за активную работу с организациями, занимающимися профилактикой насилия над женщинами, а также ВИЧ среди молодежи. До этого награды Giving Tree Award удостаивались Ким Кардашьян, Крисси Тейген, Керри Вашингтон, Гвинет Пэлтроу и другие.