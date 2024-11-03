Ким Кардашьян, Кайя Гербер, Блейк Лайвли, Хавьер Бардем и другие звезды на гала-вечере LACMA Art And Film Gala 2024

Большинство собравшихся для выхода выбрали образы от GUCCI — наряды этого модного дома предпочли Кайя Гербер, Кара Делевинь, Виттория Черетти, Charli XCX и Ким Кардашьян. Последняя дополнила свое белоснежное платье с глубоким декольте старинным аметистовым крестом с бриллиантами Attallah Cross, который когда-то надевала принцесса Диана — звезда реалити приобрела его в 2023 году на аукционе «Сотбис» за 197 тысяч долларов (примерно 19 миллионов рублей). Кроме того, Ким примерила многослойное жемчужное колье, которое также напомнило ещё одно украшение покойной королевской особы.