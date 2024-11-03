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Ким Кардашьян, Кайя Гербер, Блейк Лайвли, Хавьер Бардем и другие звезды на гала-вечере LACMA Art And Film Gala 2024

Сезон гала-вечеров в самом разгаре! В Музее искусств Лос-Анджелеса прошел традиционный вечер, на котором отмечают заслуги деятелей кино, искусства и моды — в этом году мероприятие было посвящено американской художнице Симоне Ли и австралийскому режиссеру Базу Лурману. Вечер, проводимый при поддержке модного дома GUCCI, собрал главных звезд А-листа: cреди тех, кто позировал фотографам на фоне старинных интерьеров музея, были представители шоу-бизнеса, артисты, fashion-ифлюенсеры и многие другие. 

Ким Кардашьян
Getty

Ким Кардашьян 

Хавьер Бардем
Getty

Хавьер Бардем

Блейк Лайвли
Getty

Блейк Лайвли

Кайя Гербер
Getty

Кайя Гербер

Эмили Ратаковски
Getty

Эмили Ратаковски

Кара Делевинь
Getty

Кара Делевинь

Charli XCX
Getty

Charli XCX

Рики Мартин
Getty

Рики Мартин

Стелла Максвелл
Getty

Стелла Максвелл

Большинство собравшихся для выхода выбрали образы от GUCCI — наряды этого модного дома предпочли Кайя Гербер, Кара Делевинь, Виттория Черетти, Charli XCX и Ким Кардашьян. Последняя дополнила свое белоснежное платье с глубоким декольте старинным аметистовым крестом с бриллиантами Attallah Cross, который когда-то надевала принцесса Диана — звезда реалити приобрела его в 2023 году на аукционе «Сотбис» за 197 тысяч долларов (примерно 19 миллионов рублей). Кроме того, Ким примерила многослойное жемчужное колье, которое также напомнило ещё одно украшение покойной королевской особы.

Виттория Черетти
Getty

Виттория Черетти

Николас Холт
Getty

Николас Холт

Анна Кендрик
Getty

Анна Кендрик

София Ричи
Getty

София Ричи

Хлоя Севиньи
Getty

Хлоя Севиньи

Эндрю Гарфилд
Getty

Эндрю Гарфилд

Сара Полсон
Getty

Сара Полсон

Мишель Родригес
Getty

Мишель Родригес

Среди гостей также были Эмили Ратаковски, Эндрю Гарфилд, Сара Полсон, Рики Мартин, Хлоя Севиньи и другие. 

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