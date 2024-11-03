Ким Кардашьян, Кайя Гербер, Блейк Лайвли, Хавьер Бардем и другие звезды на гала-вечере LACMA Art And Film Gala 2024

Сезон гала-вечеров в самом разгаре! В Музее искусств Лос-Анджелеса прошел традиционный вечер, на котором отмечают заслуги деятелей кино, искусства и моды — в этом году мероприятие было посвящено американской художнице Симоне Ли и австралийскому режиссеру Базу Лурману. Вечер, проводимый при поддержке модного дома GUCCI, собрал главных звезд А-листа: cреди тех, кто позировал фотографам на фоне старинных интерьеров музея, были представители шоу-бизнеса, артисты, fashion-ифлюенсеры и многие другие.
Большинство собравшихся для выхода выбрали образы от GUCCI — наряды этого модного дома предпочли Кайя Гербер, Кара Делевинь, Виттория Черетти, Charli XCX и Ким Кардашьян. Последняя дополнила свое белоснежное платье с глубоким декольте старинным аметистовым крестом с бриллиантами Attallah Cross, который когда-то надевала принцесса Диана — звезда реалити приобрела его в 2023 году на аукционе «Сотбис» за 197 тысяч долларов (примерно 19 миллионов рублей). Кроме того, Ким примерила многослойное жемчужное колье, которое также напомнило ещё одно украшение покойной королевской особы.
Среди гостей также были Эмили Ратаковски, Эндрю Гарфилд, Сара Полсон, Рики Мартин, Хлоя Севиньи и другие.
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