Премьера нового сезона сериала «Тонкий вкус» Петербург в кинотеатре «Москва»

Каждый из эпизодов нового сериала посвящен одному знаковому ресторану Петербургу: группе гастробаров Дмитрия Блинова Duoband, «ВоВо» и Артёму с Алексеем Гребенщиковым, Анне Рязанской и «Саду», а также Валерии Скуратовой и проекту «ЕМ». В шоу звезды гастро-сцены рассказали о поисках новых вкусов, о работе в лучших ресторанах мира и о влиянии на их творчество города. Также в съёмках проекта приняли участие гастро-продюсеры и рестораторы Эдуард Мурадян, Ренат Маликов, Иван Фролухин, а также главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк.