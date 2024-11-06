Премьера нового сезона сериала «Тонкий вкус» Петербург в кинотеатре «Москва»

В кинотеатре «Москва» состоялась самая петербургская премьера — там показали второй сезон документального гастро-шоу. В новых сериях создатели проекта обратили внимание на гастрономическую столицу России, посвятив эпизоды ярким и харизматичным победителям премии «Что Где Есть в Петербурге» в разные годы: команды ресторанов ЕМ, «Сад», BoBo и Duoband. Представлять свои заведения в Москву приехали настоящие рок-звезды мира гастрономии: Артем и Алексей Гребенщиковы, Иван Фролухин, Эдуард Мурадян, Валерия Скуратова и другие.
Маша Янковская
Мария Тюменева
Каждый из эпизодов нового сериала посвящен одному знаковому ресторану Петербургу: группе гастробаров Дмитрия Блинова Duoband, «ВоВо» и Артёму с Алексеем Гребенщиковым, Анне Рязанской и «Саду», а также Валерии Скуратовой и проекту «ЕМ». В шоу звезды гастро-сцены рассказали о поисках новых вкусов, о работе в лучших ресторанах мира и о влиянии на их творчество города. Также в съёмках проекта приняли участие гастро-продюсеры и рестораторы Эдуард Мурадян, Ренат Маликов, Иван Фролухин, а также главный редактор сайта «Собака.ru» Михаил Стацюк.
Как прошла премия «Что Где Есть в Петербурге» — 2024 смотрите здесь!
Михаил Гущин
Владимир Мишуков
Иван Добронравов
Петр Иванов
Егор Рябчик
Дмитрий Викулин
Леша Внемой, пес Харди
Поддержать любимые заведения на премьеру пришли Александр Цыпкин, Владимир Мишуков, Иван Добронравов и другие почитатели высокой кухни.
Фото: Анна Темерина, Катя Анохина, Макс Кашин, Филипп Григоренко, Александр Мурашкин
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