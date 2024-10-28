Эдгар Шабанов, Ольга Кабо, Маруся Климова и другие на презентации нового бренда косметики

Каждый желающий мог протестировать средства марки, в которую входят: жидкая помада Starry Flip, при нанесении имеющую матовую текстуру, а при смыкании губ приобретающую сияющий финиш, увлажняющий праймер для лица с роскошным эффектом сияния, тональные основы, пудры, румяна, блески и тверждые помады, палетки теней для век, хайлайтеры, средства для ухода за кожей лица и многое другое.