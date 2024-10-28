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Репортажи

Эдгар Шабанов, Ольга Кабо, Маруся Климова и другие на презентации нового бренда косметики

Россия и Индия с каждым днем все сильнее укрепляют партнерские отношения. Одним из шагов на пути к сближению стало появление в сети парфюмерных магазинов РИВ ГОШ косметического бренда декаротивной косметики с родины одной из самых красивых женщин в мире Айшварии Рай: марку COLORBAR презентовали светской публике в одном из модных клубов столицы. 

Эдгар Шабанов
Эдгар Шабанов
Ольга Кабо

Ольга Кабо

Маруся Климова
Маруся Климова
Светлана Хоркина

Светлана Хоркина

Виктория Богатырева

Виктория Богатырева 

Самир Моди

Самир Моди

Наталия Антонова

Наталия Антонова 

Алена Чехова

Алена Чехова 

Александра Власова

Александра Власова 

Слоган бренда – «Made for magic», а именно поэтому в этот вечер царила атмосфера волшебства: гостей – среди которых были актрисы Ольга Кабо и Маруся Климова, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина – встречали  иллюзионисты и буквально с помощью двух-трех фокусов перемещали в кресла визажистов. 

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова 

Елена Николаева

Елена Николаева 

Ирина Йовович

Ирина Йовович 

Катерина Кейру

Катерина Кейру 

Artsvik

Artsvik

Никита Карстен

Никита Карстен

Екатерина Кобба

Екатерина Кобба

Мария Ремер

Мария Ремер

Денис Карташев

Денис Карташев 

Игорь Скрипко

Игорь Скрипко 

Каждый желающий мог протестировать средства марки, в которую входят: жидкая помада Starry Flip, при нанесении имеющую матовую текстуру, а при смыкании губ приобретающую сияющий финиш, увлажняющий праймер для лица с роскошным эффектом сияния, тональные основы, пудры, румяна, блески и тверждые помады, палетки теней для век, хайлайтеры, средства для ухода за кожей лица и многое другое.

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Эдгар Шабанов, Маруся Климова

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