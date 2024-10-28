Эдгар Шабанов, Ольга Кабо, Маруся Климова и другие на презентации нового бренда косметики

Россия и Индия с каждым днем все сильнее укрепляют партнерские отношения. Одним из шагов на пути к сближению стало появление в сети парфюмерных магазинов РИВ ГОШ косметического бренда декаротивной косметики с родины одной из самых красивых женщин в мире Айшварии Рай: марку COLORBAR презентовали светской публике в одном из модных клубов столицы.
Ольга Кабо
Светлана Хоркина
Виктория Богатырева
Самир Моди
Наталия Антонова
Алена Чехова
Александра Власова
Слоган бренда – «Made for magic», а именно поэтому в этот вечер царила атмосфера волшебства: гостей – среди которых были актрисы Ольга Кабо и Маруся Климова, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина – встречали иллюзионисты и буквально с помощью двух-трех фокусов перемещали в кресла визажистов.
Каждый желающий мог протестировать средства марки, в которую входят: жидкая помада Starry Flip, при нанесении имеющую матовую текстуру, а при смыкании губ приобретающую сияющий финиш, увлажняющий праймер для лица с роскошным эффектом сияния, тональные основы, пудры, румяна, блески и тверждые помады, палетки теней для век, хайлайтеры, средства для ухода за кожей лица и многое другое.
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