Леди Гага, Селин Дион, Наталья Водянова и другие звезды на открытии летних Олимпийских игр в Париже

В Париже состоялось долгожданное спортивное событие — во французской столице был дан старт летним Олимпийским играм. Посмотреть на яркое шоу, которое впервые в истории было организованно прямо на центральных улицах города, пришли многие звезды спорта, моды, шоу-бизнеса и даже королевские особы: в числе зрителей были Наталья Водянова, князь и княгиня Монако, Ариана Гранде, Сирена Уильямс и другие.
Леди Гага
Леди Гага
Князь Монако Альбер II и княгиня Монако Шарлен
Серена Уильямс
Ариана Гранде
Венсан Кассель и Нара Баптиста
В этот раз парад стран прошел весьма необычным образом — делегации проплыли на лодках по реке Сене, на берегах которой гостей Парижа ждало настоящее шоу. Сначала на импровизированной сцене появилась Леди Гаги — она исполнила номер из репертуара знаменитого кабаре «Мулен Руж», затем атлетов ожидала французская хеви-метал группа Gojira, пианист Софиан Памарт и певица Джульетта Армане, исполнившие песню Джона Леннона Imagine, а также fashion-показ на мосту Дебийи от местных дизайнеров и многое другое. За ярким действом из VIP-ложи наблюдали политики, звезды спорта и шоу-бизнеса среди которых были Крисси Тайген и Джон Ледженд, Нина Добрев, Венсан Кассель и другие.
Завершилось действо выступлением главы оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге и главы МОКа Томаса Баха, после чего президент Франции Эмманюэль Макрон объявил Олимпийские игры открытыми. В финале праздника на Эйфелеву башню поднялась Селин Дион, певица исполнила «Гимн любви» Эдит Пиаф. Для артистки это выступление стало первым после того, как ей был поставлен редкий диагноз, синдром мышечной скованности.
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