Леди Гага, Селин Дион, Наталья Водянова и другие звезды на открытии летних Олимпийских игр в Париже

В этот раз парад стран прошел весьма необычным образом — делегации проплыли на лодках по реке Сене, на берегах которой гостей Парижа ждало настоящее шоу. Сначала на импровизированной сцене появилась Леди Гаги — она исполнила номер из репертуара знаменитого кабаре «Мулен Руж», затем атлетов ожидала французская хеви-метал группа Gojira, пианист Софиан Памарт и певица Джульетта Армане, исполнившие песню Джона Леннона Imagine, а также fashion-показ на мосту Дебийи от местных дизайнеров и многое другое. За ярким действом из VIP-ложи наблюдали политики, звезды спорта и шоу-бизнеса среди которых были Крисси Тайген и Джон Ледженд, Нина Добрев, Венсан Кассель и другие.