Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Селена Гомес, Мерил Стрип и другие звезды на вручении премии «Эмми – 2024»

В театре Peacock в Лос-Анджелесе прошла 76-я ежегодная церемония вручения сериального «Оскара». Интересно, что в этом году премия состоялась уже во второй раз: до этого заветные статуэтки раздавали зимой за 2023 — чествование победителей того года было перенесено на несколько месяцев из-за забастовки сценаристов. По традиции, на ковровую дорожку «Эмми – 2024» вышли звезды главных прайм-тайм шоу: Дженнифер Энистон, Джиллиан Андерсон, Риз Уизерспун, Селена Гомес, Мерил Стрип и другие селебрити стали гостями вечера.
Ведущими церемонии стали Юджин и Дэн Леви, сыгравшие роль отца и сына в популярном в США шоу «Шиттс Крик». Интересно, что в какой-то момент на премии телевизионная семья, в которую также входит Кэтрин О’Хара и Энни Мерфи воссоединилась на сцене, чтобы назвать лучший комедийный сериал. Главными триумфаторами этого года оказались проекты «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли, который также ушел со статуэткой, «Олененок» и «Сёгун», ставший первым неанглоязычным драматическим шоу, получившем статуэтку, а также установивший рекорд по количеству — в основных категориях 4 и неосновных 14 — унесенных наград. Кроме того, в этом году впервые свой «Эмми» получила культовая актриса Джоди Фостер — была отмечена ее работа в сериале «Настоящий детектив: Страна ночи».
Лауреаты премии «Эмми-2024»
• Лучший драматический сериал: «Сёгун»
• Лучший актёр в драматическом сериале: Хироюки Санада — «Сёгун»
• Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи — «Сёгун»
• Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап — «Утреннее шоу»
• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики — «Корона»
• Лучшая режиссура драматического сериала: «Сёгун»
• Лучший сценарий в драматическом сериале: «Медленные лошади»
• Лучший комедийный сериал: «Хитрости»
• Лучший актёр в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
• Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт — «Хитрости»
• Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь»
• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Лайза Колон-Зайас — «Медведь»
• Лучшая режиссура комедийного сериала: «Медведь»
• Лучший сценарий в комедийном сериале: «Хитрости»
• Лучший мини-сериал: «Оленёнок»
• Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме: Ричард Гэдд — «Оленёнок»
• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме: Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи»
• Лучший актёр второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме: Ламорн Моррис — «Фарго»
• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме: Джессика Ганнинг — «Оленёнок»
• Лучшая режиссура мини-сериала/ антологии/телефильма: «Рипли»
• Лучший сценарий мини-сериала/антологии/телефильма: «Оленёнок»
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