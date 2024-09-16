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Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Селена Гомес, Мерил Стрип и другие звезды на вручении премии «Эмми – 2024»

В театре Peacock в Лос-Анджелесе прошла 76-я ежегодная церемония вручения сериального «Оскара». Интересно, что в этом году премия состоялась уже во второй раз: до этого заветные статуэтки раздавали зимой за 2023 — чествование победителей того года было перенесено на несколько месяцев из-за забастовки сценаристов. По традиции, на ковровую дорожку «Эмми – 2024» вышли звезды главных прайм-тайм шоу: Дженнифер Энистон, Джиллиан Андерсон, Риз Уизерспун, Селена Гомес, Мерил Стрип и другие селебрити стали гостями вечера. 

Селена Гомес в Ralph Lauren
Getty

Селена Гомес в Ralph Lauren

Мерил Стрип в Alexander McQueen
Getty

Мерил Стрип в Alexander McQueen

Риз Уизерспун в Dior
Getty

Риз Уизерспун в Dior

Дженнифер Энистон в Oscar de la Renta
Getty

Дженнифер Энистон в Oscar de la Renta 

Ведущими церемонии стали Юджин и Дэн Леви, сыгравшие роль отца и сына в популярном в США шоу «Шиттс Крик». Интересно, что в какой-то момент на премии телевизионная семья, в которую также входит Кэтрин О’Хара и Энни Мерфи воссоединилась на сцене, чтобы назвать лучший комедийный сериал. Главными триумфаторами этого года оказались проекты «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли, который также ушел со статуэткой, «Олененок» и «Сёгун», ставший первым неанглоязычным драматическим шоу, получившем статуэтку, а также установивший рекорд по количеству — в основных категориях 4 и неосновных 14 — унесенных наград. Кроме того, в этом году впервые свой «Эмми» получила культовая актриса Джоди Фостер — была отмечена ее работа в сериале «Настоящий детектив: Страна ночи». 

Джиллиан Андерсон
Getty

Джиллиан Андерсон

Джоди Фостер
Getty

Джоди Фостер

Рита Ора в Tamara Ralph и Тайка Вайтити
Getty

Рита Ора в Tamara Ralph и Тайка Вайтити

Наоми Уоттс в Balenciaga
Getty

Наоми Уоттс в Balenciaga 

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин
Getty

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин

Лауреаты премии «Эмми-2024»

• Лучший драматический сериал: «Сёгун»

• Лучший актёр в драматическом сериале: Хироюки Санада — «Сёгун»

• Лучшая актриса в драматическом сериале: Анна Саваи — «Сёгун»

• Лучший актёр второго плана в драматическом сериале: Билли Крудап — «Утреннее шоу»

• Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале: Элизабет Дебики — «Корона»

• Лучшая режиссура драматического сериала: «Сёгун»

• Лучший сценарий в драматическом сериале: «Медленные лошади»

• Лучший комедийный сериал: «Хитрости»

• Лучший актёр в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

• Лучшая актриса в комедийном сериале: Джин Смарт — «Хитрости»

• Лучший актёр второго плана в комедийном сериале: Эбон Мосс-Бакрак — «Медведь»

• Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале: Лайза Колон-Зайас — «Медведь»

• Лучшая режиссура комедийного сериала: «Медведь»

• Лучший сценарий в комедийном сериале: «Хитрости»

• Лучший мини-сериал: «Оленёнок»

• Лучший актёр в мини-сериале/антологии/телефильме: Ричард Гэдд — «Оленёнок»

• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме: Джоди Фостер — «Настоящий детектив: Страна ночи»

• Лучший актёр второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме: Ламорн Моррис — «Фарго»

• Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии/телефильме: Джессика Ганнинг — «Оленёнок»

• Лучшая режиссура мини-сериала/ антологии/телефильма: «Рипли»

• Лучший сценарий мини-сериала/антологии/телефильма: «Оленёнок»

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