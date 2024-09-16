Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Селена Гомес, Мерил Стрип и другие звезды на вручении премии «Эмми – 2024»

Ведущими церемонии стали Юджин и Дэн Леви, сыгравшие роль отца и сына в популярном в США шоу «Шиттс Крик». Интересно, что в какой-то момент на премии телевизионная семья, в которую также входит Кэтрин О’Хара и Энни Мерфи воссоединилась на сцене, чтобы назвать лучший комедийный сериал. Главными триумфаторами этого года оказались проекты «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли, который также ушел со статуэткой, «Олененок» и «Сёгун», ставший первым неанглоязычным драматическим шоу, получившем статуэтку, а также установивший рекорд по количеству — в основных категориях 4 и неосновных 14 — унесенных наград. Кроме того, в этом году впервые свой «Эмми» получила культовая актриса Джоди Фостер — была отмечена ее работа в сериале «Настоящий детектив: Страна ночи».