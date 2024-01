Джессика Честейн, Дженна Ортега, Дженнифер Кулидж, Сьюки Уотерхаус: гости и победители «Эмми» 2024

Одним из самых трогательных моментов церемонии стал показ слайд-шоу с ушедшими из жизни в 2022 и 2023 годах деятелями кино: на премии почтили память актрис Кёрсти Элли, известную по ситкому «Весёлая компания», Анджелы Лэнсбери, снимавшуюся в детективном сериале «Она написала убийство», актеров Лэнса Рэддика, сыгравшего в «Прослушке», «Остаться в живых», Андре Брауэра из «Бруклина 9–9» и других знаменитостей. Одним из тех, кого вспоминали в этот вечер, был скончавшийся в конце осени Мэттью Перри. Перед тем, как фото артиста появилось на экране дуэт The War and Treaty начал исполнять кавер на песню I'll Be There for You группы The Rembrandts, которая стала заглавным саундтреком к прославившему Перри сериалу «Друзья».