Джессика Честейн, Дженна Ортега, Дженнифер Кулидж, Сьюки Уотерхаус: гости и победители «Эмми» 2024

Сегодня ночью в театре Peacock в Лос-Анджелесе вручали сериальный «Оскар». Лидерами по количеству унесённых домой статуэток стали «Медведь», «Наследники» и «Грызня».
В этом году церемония вручения премии «Эмми» получилась не совсем обычной — ее задержали на четыре месяца из-за забастовок в Голливуде, а поэтому, несмотря на то, что в этот раз кинонаграды раздавали в зимний сезон, свои премии получили и проекты, вышедшие в эфир с 2022-го по май 2023-го. Стоит отметить, что это второй перенос в истории «Эмми» — до этого дата проведения менялась лишь в 2001, когда на США случилась масштабная атака террористов.
Главными триумфаторами церемонии стали проекты HBO и Netflix: шоу «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли унёс домой шесть главных наград (в том числе и за «Лучший комедийный сериал»), «Наследники» положили в свою копилку такое же количество статуэток (в том числе и за «Лучший драматический сериал»), «Грызня» забрала пять кинонаград.
Список победителей
«Лучший комедийный сериал» — «Медведь»
«Лучший драматический сериал» — «Наследники»
«Лучший мини-сериал» — «Грызня»
«Лучшая комедийная актриса» — Куинта Брансон («Начальная школа Эбботт»)
«Лучший комедийный актер» — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
«Лучшая драматическая актриса» — Сара Снук («Наследники»)
«Лучший драматический актер» — Киран Калкин («Наследники»)
«Лучшая актриса в мини-сериале» — Эли Вонг («Грызня»)
«Лучший актер в мини-сериале» — Стивен Ян («Грызня»)
«Лучшая актриса второго плана в комедии» — Айо Эдебири («Медведь»)
«Лучший актер второго плана в комедии» — Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
«Лучшая актриса второго плана в драме» — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
«Лучший актер второго плана в драме» — Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
«Лучшая актриса второго плана в мини-сериале» — Ниси Нэш («Монстр: История Джеффри Дамера»)
«Лучший актер второго плана в мини-сериале» — Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
«Лучшая режиссура в комедии» — Кристофер Сторер («Медведь»)
«Лучшая режиссура в драме» — Марк Майлод («Наследники»)
«Лучшая режиссура в мини-сериале» — Ли Сон Джин («Грызня»)
«Лучший сценарий в комедии» — Кристофер Сторер («Медведь»)
«Лучший сценарий в драме» — Джесси Армстронг («Наследники»)
«Лучший сценарий мини-сериала» — Ли Сон Джин («Грызня»)
Джессика Честейн, выбравшая для выхода зелёное платье Gucci, оказалась самой яркой на ковровой дорожке. Её примеру последовала и будущая мать Сьюки Уотерхаус, которая предпочла надеть алый наряд Maison Valentino. Необычный образ от Saint Laurent для серой дорожки продемонстрировала Кристина Риччи, которая решила отдать дань уважения сериалу «Уэнздей» и семейке Аддамс — напомним, актриса сыграла роль Уэнздей в фильме 1991 года. Дженнифер Кулидж, чья карьера получила второе дыхание после выхода шоу «Белый лотос», выбрала для этого вечера кружевное платье Etro. Также в театр Peacock пришли Селена Гомес, Том Хиддлстон, Джереми Аллен Уайт, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер, Моника Беллуччи и Тим Бертон, Педро Паскаль, Кирстен Данст, Камила Морроне и другие звезды.
Одним из самых трогательных моментов церемонии стал показ слайд-шоу с ушедшими из жизни в 2022 и 2023 годах деятелями кино: на премии почтили память актрис Кёрсти Элли, известную по ситкому «Весёлая компания», Анджелы Лэнсбери, снимавшуюся в детективном сериале «Она написала убийство», актеров Лэнса Рэддика, сыгравшего в «Прослушке», «Остаться в живых», Андре Брауэра из «Бруклина 9–9» и других знаменитостей. Одним из тех, кого вспоминали в этот вечер, был скончавшийся в конце осени Мэттью Перри. Перед тем, как фото артиста появилось на экране дуэт The War and Treaty начал исполнять кавер на песню I'll Be There for You группы The Rembrandts, которая стала заглавным саундтреком к прославившему Перри сериалу «Друзья».
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