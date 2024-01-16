Джессика Честейн, Дженна Ортега, Дженнифер Кулидж, Сьюки Уотерхаус: гости и победители «Эмми» 2024

В этом году церемония вручения премии «Эмми» получилась не совсем обычной — ее задержали на четыре месяца из-за забастовок в Голливуде, а поэтому, несмотря на то, что в этот раз кинонаграды раздавали в зимний сезон, свои премии получили и проекты, вышедшие в эфир с 2022-го по май 2023-го. Стоит отметить, что это второй перенос в истории «Эмми» — до этого дата проведения менялась лишь в 2001, когда на США случилась масштабная атака террористов.