Катя IOWA, Карина Разумовская, Покрас Лампас, Анатолий Тимощук, Анастасия Климова и другие на открытии ярмарки современного искусства Third Place Art Fair

Первый четверг осени в Петербурге ознаменовался открытием четвертой по счету ярмарки современного искусства в Третьем месте — в особняке на Литейном собралось арт-сообщество и истеблишмент города, чтобы отпраздновать четвертый выпуск Third Place Art Fair. Хозяйка вечера Ольга Звагольская, основательница культурного пространства, встречала гостей вечера в старинном доме Гурьевых-Нарышкиных, наполнившемся на три дня работами как маститых художников, так и тех, кто только начинает свой карьерный арт-путь. Среди гостей вечера были Катя IOWA, которая ушла с ярмарки с покупками, Карина Разумовская, Кристина Березовская и другие.