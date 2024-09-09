Катя IOWA, Карина Разумовская, Покрас Лампас, Анатолий Тимощук, Анастасия Климова и другие на открытии ярмарки современного искусства Third Place Art Fair

Первый четверг осени в Петербурге ознаменовался открытием четвертой по счету ярмарки современного искусства в Третьем месте — в особняке на Литейном собралось арт-сообщество и истеблишмент города, чтобы отпраздновать четвертый выпуск Third Place Art Fair. Хозяйка вечера Ольга Звагольская, основательница культурного пространства, встречала гостей вечера в старинном доме Гурьевых-Нарышкиных, наполнившемся на три дня работами как маститых художников, так и тех, кто только начинает свой карьерный арт-путь. Среди гостей вечера были Катя IOWA, которая ушла с ярмарки с покупками, Карина Разумовская, Кристина Березовская и другие.
Дмитрий Гачко
Джессика
Но не только Катя IOWA, нашедшая в своем плотном графике время, чтобы заглянуть на ярмарку, унесла с Литейного, 62 полные пакеты искусства: Анна Ялова, Юлия Вяткина, Анна Нова, Анастасия Климова и Анатолий Тимощук и другие также пополнили свои арт-запасы на Third Place Art Fair. И это неудивительно — рядом со стендами дежурили авторы, с удовольствием рассказывающие о своих работах всем желающим.
Илья Борисов, Юлия Дейнега
Среди работ, которые заставляли гостей вечера остановиться и приковывали к себе внимание, был стенд подопечных «Психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца»(«Пряжки»). Представлял на ярмарке медицинское учреждение главный врач больницы Андрей Отмахов.
Зарина Шиманская
Сергей Попов
Вова Цыган
Кирилл Дорменев
Элина Сологуб
Среди тех, кто посетил ярмарку были художник Покрас Лампас, актриса Карина Разумовская (о новом сериале «Трасса» с ее участием можно прочитать здесь), галеристы Сергей Лимонов, Кристина Березовская и многие другие.
Андрей Отмахов
Валентина Прем-Воланс, Александр Карамышев, Марина Карамышева
Николай Евдокимов
Екатерина Дударёнок
Мария Трунтаева
Прохор Муханов, Екатерина Мацюця
Алена Новикова
Евгения Воронова
Ольга Древаль, Елена Древаль, Изабель Елена Ди Джойя
Светлана Качанова
Давид Галумян, Лиана Мхитарян
Екатерина Таракина
Полина Орлова
Фото: Лена Пчельникова, Дмитрий Егоров, Сергей Мисенко
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