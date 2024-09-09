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Катя IOWA, Карина Разумовская, Покрас Лампас, Анатолий Тимощук, Анастасия Климова и другие на открытии ярмарки современного искусства Third Place Art Fair

Первый четверг осени в Петербурге ознаменовался открытием четвертой по счету ярмарки современного искусства в Третьем месте — в особняке на Литейном собралось арт-сообщество и истеблишмент города, чтобы отпраздновать четвертый выпуск Third Place Art Fair. Хозяйка вечера Ольга Звагольская, основательница культурного пространства, встречала гостей вечера в старинном доме Гурьевых-Нарышкиных, наполнившемся на три дня работами как маститых художников, так и тех, кто только начинает свой карьерный арт-путь. Среди гостей вечера были Катя IOWA, которая ушла с ярмарки с покупками, Карина Разумовская, Кристина Березовская и другие. 

Карина Разумовская
Карина Разумовская
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Ольга Звагольская
Ольга Звагольская
Дмитрий Гачко

Дмитрий Гачко

Кристина Березовская
Кристина Березовская
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Катя IOWA
Катя IOWA
Джессика

Джессика

Анна Ялова. Дмитрий Ялов
Анна Ялова, Дмитрий Ялов
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Юлия Вяткина
Юлия Вяткина
Анна Нова
Анна Нова

Но не только Катя IOWA, нашедшая в своем плотном графике время, чтобы заглянуть на ярмарку, унесла с Литейного, 62 полные пакеты искусства: Анна Ялова, Юлия Вяткина, Анна Нова, Анастасия Климова и Анатолий Тимощук и другие также пополнили свои арт-запасы на Third Place Art Fair. И это неудивительно — рядом со стендами дежурили авторы, с удовольствием рассказывающие о своих работах всем желающим. 

Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Валерий Шафиров, Михаил Стацюк, Анастасия Дианова
Анастасия Дианова, Валерий Шафиров, Михаил Стацюк
Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий
Юлия Вяткина, Ольга Профатило. Лиза Зиновьева
Ольга Профатило, Юлия Вяткина, Лиза Зиновьева
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Григорий Сасонко, Кристина Сасонко
Сергей Бондарев
Сергей Бондарев
Илья Борисов, Юлия Дейнега

Илья Борисов, Юлия Дейнега

Юра Питенин
Юра Питенин
Алиса Преснецова
Алиса Преснецова
Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина
Алиса Преснецова, Алёна Платонова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина
Игорь Суханов
Игорь Суханов

Среди работ, которые заставляли гостей вечера остановиться и приковывали к себе внимание, был стенд подопечных «Психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца»(«Пряжки»). Представлял на ярмарке медицинское учреждение главный врач больницы Андрей Отмахов. 

Зарина Шиманская

Зарина Шиманская

Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Артем Балаев
Артем Балаев
Сергей Попов

Сергей Попов

Вова Цыган

Вова Цыган

Лиза Савина
Лиза Савина
Ник Брусковский
Ник Брусковский
Кирилл Дорменев

Кирилл Дорменев

Лена Голова
Лена Голова
Элина Сологуб

Элина Сологуб

Сергей Бугаев-Африка
Сергей Бугаев-Африка

Среди тех, кто посетил ярмарку были художник Покрас Лампас, актриса Карина Разумовская (о новом сериале «Трасса» с ее участием можно прочитать здесь), галеристы Сергей Лимонов, Кристина Березовская и многие другие. 

Андрей Отмахов

Андрей Отмахов

Елизавета Менис
Елизавета Менис
Марина Шульц
Марина Шульц
Саша Секержицкая, Елизавета Замарина
Елизавета Замарина, Саша Секержицкая
Ольга Звагольская. Зарина Шиманская
Ольга Звагольская, Зарина Шиманская
Антон Нечипоренко
Антон Нечипоренко
Валентина Прем-Воланс, Александр Карамышев, Марина Карамышева

Валентина Прем-Воланс, Александр Карамышев, Марина Карамышева

Николай Евдокимов

Николай Евдокимов 

Екатерина Дударёнок

Екатерина Дударёнок

Мария Трунтаева

Мария Трунтаева

Прохор Муханов, Екатерина Мацюця

Прохор Муханов, Екатерина Мацюця

Алена Новикова

Алена Новикова

Евгения Воронова

Евгения Воронова 

Ольга Звагольская. Анна Патриция Гачко, Дмитрий Гачко
Ольга Звагольская, Анна Патриция Гачко, Дмитрий Гачко
Марат Богдалов
Марат Богдалов
Ольга Древаль, Елена Древаль, Изабель Елена Ди Джойя

Ольга Древаль, Елена Древаль, Изабель Елена Ди Джойя

Светлана Качанова

Светлана Качанова

Покрас Лампас. Леся Кириллова
Покрас Лампас, Леся Кириллова
Давид Галумян, Лиана Мхитарян

Давид Галумян, Лиана Мхитарян

Екатерина Таракина

Екатерина Таракина 

Полина Орлова

Полина Орлова 

Фото: Лена Пчельникова, Дмитрий Егоров, Сергей Мисенко

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